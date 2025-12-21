Descartan Intervención de Donald Trump con Eliminación de Fotos del Caso Epstein

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) aseguró este domingo que el presidente, Donald Trump, "no tiene nada que ver" en la eliminación de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre ellos fotos del republicano, de los documentos desclasificados publicados por el Gobierno estadounidense.

El mandatario no está involucrado en la decisión de retirar más de una docena de imágenes dentro de las miles de páginas publicadas este viernes sobre el fallecido magnate, especificó a la cadena NBC el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien dijo que atendieron a peticiones de organizaciones de víctimas.

Historias recomendadas: