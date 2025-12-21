Matan a 9 Personas y Hieren a 10 Más en Tiroteo Masivo en un Bar en Sudáfrica.

Nueve personas fueron asesinadas y otras 10 resultaron heridas después de que un grupo de hombres armados abriera fuego en una taberna de Sudáfrica la madrugada de este domingo 21 de diciembre, tiempo local, informaron autoridades.

El incidente ocurrió poco antes de las 1:00 horas, (17:00 horas del 20 de diciembre en CDMX) en el municipio de Bekkersdal, que se encuentra a 46 kilómetros al oeste de Johannesburgo. Es el segundo tiroteo masivo que ocurre en Sudáfrica en tres semanas.

Aproximadamente 12 sospechosos desconocidos en un minibus blanco y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes del pub en la taberna KwaNoxolo, en la sección Tambo de Bekkersdal, y continuaron disparando al azar mientras huían de la escena, según la policía.

La taberna cuenta con licencia, afirmó la Policía de Sudáfrica en un breve comunicado en el que pidió el apoyo de la ciudadanía, en caso de contar con detalles útiles para las investigaciones.

"Cualquier persona que tenga información que pueda ayudar con la investigación puede comunicarse con SAPS #CrimeStop al 08600 10111 o enviar denuncias al #MySAPSApp", publicó la autoridad en su cuenta de X.

Entre los muertos está el conductor de un servicio de taxi que se encontraba afuera del bar, dijo el comisario provincial de la policía, mayor general Fred Kekana, a la televisión SABC.

¿Por qué fue el ataque en el bar?

La portavoz de la policía, Brenda Muridili, afirmó que los heridos fueron trasladados a diversos centros médicos para recibir atención urgente y que se han "movilizado todos los recursos necesarios" para atrapar a los perpetradores.

"El motivo del tiroteo se determinará mediante la investigación", añadió la funcionaria a medios locales.

La agencia de Investigaciones de Crímenes Graves y Violentos de Gauteng inició una búsqueda de sospechosos en colaboración con la Unidad de Rastreo de Detección de Crímenes.

"Aún no sabemos el motivo, pero estamos buscando un Toyota Etios plateado y un Toyota Quantum blanco (furgonetas), que fueron utilizados por los sospechosos", reiteró el comisionado interino de policía de Gauteng, Fred Kekana.

Bekkersdal es parte del municipio local de Rand West City, cuyo sitio web describe el municipio como un área caracterizada por altos niveles de desempleo y pobreza debido a la disminución de la minería de oro.

Ataques recurrentes en bares

En los últimos años, se han producido varios tiroteos masivos en bares, a veces llamados shebeens o tabernas.

El ataque más reciente de ese tipo ocurrió el 6 de diciembre pasado, cuando unas 12 personas murieron en un bar clandestino y 13 más fueron heridas dentro de un albergue de Saulsville, al oeste de Pretoria.

En esa agresión, unos tres menores -de tres, doce y dieciséis años- fueron asesinados y otros 14 individuos sufrieron heridas de bala, dónde al menos tres sospechosos dispararon "al azar" contra 25 personas.

Otras 16 personas murieron en el municipio de Soweto en Johannesburgo en 2022. El mismo día, cuatro personas fueron asesinadas en un tiroteo masivo en un bar en otra provincia.

Sudáfrica tiene altas tasas de homicidios

De acuerdo con datos oficiales, los homicidios son uno de los delitos más frecuentes en Sudáfrica, donde se registraron 5 mil 727 asesinatos entre enero y marzo de este año, y entre abril y septiembre el promedio de homicidios fue de 63 por día.

El país, de 63 millones de habitantes, sufre elevadas tasas de criminalidad, incluyendo una de las tasas de asesinatos más altas del mundo.

Las armas de fuego son, con mucho, la principal causa de muerte en homicidios.

Aunque la nación tiene leyes de control de armas comparativamente estrictas, las autoridades dicen que muchos asesinatos se llevan a cabo con armas de fuego ilegales.

