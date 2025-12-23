Ollamani y General Atlantic Forman Alianza: Nace Nueva Entidad Propietaria del Club América

Ollamani anunció este martes 23 de diciembre de 2025 una alianza estratégica con General Atlantic, dando como resultado una nueva entidad propietaria del América, así como del Estadio Banorte y los terrenos adyacentes: el Grupo Águilas.

Según los términos de la alianza estratégica, Ollamani conservará una participación de control del 51% y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, en tanto que General Atlantic tendrá una participación del 49% en Grupo Águilas.

Esta alianza se basa en un valor de empresa de 490 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales de cierre, incluidos ajustes por la deuda neta de Grupo Águilas y otros conceptos acordados a la fecha de cierre, señalaron ambas firmas en un comunicado en conjunto.

"Ollamani tiene la intención de utilizar los recursos recibidos en relación con la transacción para distribuir valor a sus acciones, de conformidad con la legislación aplicable y las aprobaciones corporativas requeridas", subrayaron en el documento.

Se asocian con Kraft Analytics Group

Para fortalecer esta alianza, Ollamani y General Atlantic se asociaron con Kraft Analytics Group para aprovechar su plataforma líder en el mercado junto con sus conocimientos en fan experience y consultoría estratégica.

Kraft Analytics Group es una empresa privada de tecnología y datos afiliada a Kraft Group, propietaria de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL, del equipo de futbol Revolución, también de Nueva Inglaterra, y del Estadio Gillette en Massachusetts, Estados Unidos.

Azcárraga fungirá como presidente ejecutivo de Grupo Águilas

Emilio Azcárraga Jean, accionista controlador de Ollamani, fungirá como presidente ejecutivo de Grupo Águilas, "asegurando la continuidad del liderazgo y la visión estratégica de largo plazo", el tiempo en que trabajará estrechamente con el consejo de administración y el equipo directivo.



"La familia Azcárraga continuará al frente del Club América y del Estadio Banorte, con control mayoritario, como lo ha hecho por décadas, guiando este proyecto con la misma pasión con la que se vibra la tribuna y con el mismo compromiso que exige vestir nuestros colores", dijo por su parte el club en un comunicado.

