Resultado Arsenal vs Crystal Palace Hoy: ¿Quién Avanzó a Semifinales de la Copa de la Liga 2025?

Este martes 23 de diciembre se llevó a cabo el partido Arsenal vs Crystal Palace correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa de futbol. El ganador avanzó a semifinales, para medirse al Chelsea. Estos son los detalles.

Arsenal, con su habitual uniforme en blanco y rojo, empezó muy bien el partido y se lanzó al ataque en busca de la victoria desde los primeros minutos. Los Gunners se adueñaron de la pelota durante la primera media hora, en la que el guardameta Walter Benitez se lució con varias atajadas providenciales.

El Crystal Palace, con su jersey color mostaza, optó por conceder el control del esférico y recurrió al contragolpe como arma ofensiva, aunque poco pudo hacer en el primer tiempo. Así que ambas escuadras se fueron al descanso sin goles.

Arsenal vs Crystal Palace hoy: ¿Quién avanzó a semifinales de la Copa de la Liga 2025?

En la segunda mitad no varió el guión, porque el Arsenal llevaba la batuta a la ofensiva. Con más del 60 por ciento de posesión del balón, los locales acariciaron el gol en al menos tres ocasiones pero fallaron por muy poco.

Fue hasta el minuto 80 que cayó el 1-0: el defensa francés Maxence Lacroix empujó sin querer el esférico a su propia portería, para darle la ventaja al Arsenal.

Cuando parecía que el conjunto cañonero se llevaría la victoria, llegó el 1-1: en el minuto 90+5 el zaguero Marc Guehi se sumó al ataque y logró empatar en una jugada a balón parado.

Luego llegó el silbatazo final y el ganador tuvo que decidirse en tanda de penales. Y ahí era un volado para ver quién se quedaba con el boleto a semifinales.

Nadie fallaba, hasta que Maxence Lacroix volvió a equivocarse y se puso el traje de villano: no sólo metió un autogol, sino que falló el penal al momento de su turno. Doble error que mandó a su equipo a casa.

El guardameta Kepa Arrizabalaga fue el héroe del Arsenal, al detener el tiro de Maxence Lacroix y dejar la tanda de penales 8-7 a favor de su equipo en el Emirates Stadium.

Así que el Arsenal se enfrentará al Chelsea en las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa. Mientras que el Manchester City va contra el Newcastle, que es el vigente campeón.

Con información de N+

RGC