¿Qué Videojuegos se Salvan del Impuesto que México Iba a Aplicar en 2026? Lista

Las noticias para la comunidad de videojugadores en México dieron un giro inesperado al cierre del año. Esto luego que durante meses, se manejara un posible aumento en los precios de los títulos digitales debido a un impuesto dirigido a los videojuegos violentos.

No obstante, la situación cambió de forma inesperada tras los anuncios oficiales recientes. El gobierno federal decidió que los títulos con contenido explícito no enfrentarán impuestos adicionales el próximo año.

Te decimos qué juegos se salvan el impuesto a videojuegos que iban a aplicar en 2026 en México.

Video: Videojuegos Violentos No Tendrán Impuestos; Sheinbaum Explica el Motivo

¿Por qué cancelaron el impuesto a los videojuegos violentos?

En la conferencia matutina del 23 de diciembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum compartió la decisión. La mandataria aclaró que los videojuegos violentos no tendrán impuestos nuevos en el territorio mexicano. Según sus palabras, el principal motivo para dar marcha atrás a esta iniciativa fue la falta de criterios claros para clasificar qué obras son violentas y cuáles no.

La administración federal reconoció que resulta sumamente complejo distinguir los límites de la violencia en el software interactivo. Por esta razón, el cobro no se concretó dentro de la Ley de Ingresos y quedó cancelado de forma definitiva. Aunque en septiembre de 2025 la titular del Ejecutivo Federal anunció la implementación de estos gravámenes para desincentivar el consumo, al final la propuesta no prosperó.

Video: Comunidad Gamer Pide Bajar Impuesto a Videojuegos Clasificación C y D: ¿Generan Violencia?

¿Cuál es la estrategia para enfrentar el consumo de videojuegos violentos en vez de aumentar el impuesto?

En lugar de aplicar una carga económica a los compradores, el gobierno federal optó por una ruta pedagógica. La presidenta detalló que ahora impulsará una campaña de concientización dirigida de forma específica a la juventud y a los adolescentes de México.

El objetivo principal de esta iniciativa consiste en informar sobre los riesgos potenciales de ciertos títulos. Las autoridades señalan que algunos juegos generan adicción, provocan gastos económicos constantes y normalizan conductas agresivas. Por lo tanto, la prioridad del Estado ahora reside en la prevención y en la difusión de información para los padres de familia y los usuarios menores de edad.

Video: Videojuegos, la Nueva Forma para Expresarse y Hacer Denuncias Sociales

¿Qué videojuegos se salvan del impuesto que iban a aplicar en 2026?

El año 2026 promete ser una época histórica para la industria, con lanzamientos importantes que están dirigidos a adultos. De esta manera gracias a la cancelación del impuesto, los siguientes títulos con clasificación M (para mayores de 17 años) conservarán su esquema de precio estándar:

Grand Theft Auto VI : El estreno más esperado de la década llegará el 19 de noviembre de 2026. Esta franquicia destaca por sus altos niveles de violencia, pero no recibirá nuevos impuestos.

: El estreno más esperado de la década llegará el 19 de noviembre de 2026. Esta franquicia destaca por sus altos niveles de violencia, pero no recibirá nuevos impuestos. Marvel’s Wolverine : Este juego de acción debutará en el otoño de 2026. Sus desarrolladores confirmaron que la obra abrazará la brutalidad del personaje con violencia explícita.

: Este juego de acción debutará en el otoño de 2026. Sus desarrolladores confirmaron que la obra abrazará la brutalidad del personaje con violencia explícita. Resident Evil Requiem : El 27 de febrero de 2026, los fans del horror disfrutarán esta entrega enfocada en el miedo psicológico y la supervivencia extrema con gráficos fotorrealistas. Resident Evil es una de las franquicias más conocidas por ser para adultos.

: El 27 de febrero de 2026, los fans del horror disfrutarán esta entrega enfocada en el miedo psicológico y la supervivencia extrema con gráficos fotorrealistas. Resident Evil es una de las franquicias más conocidas por ser para adultos. 007 First Light : El famoso agente secreto volverá el 27 de marzo de 2026 con una historia original sobre sus inicios en el espionaje, la cual se tiene previsto tenga una clasificación para mayores de edad.

: El famoso agente secreto volverá el 27 de marzo de 2026 con una historia original sobre sus inicios en el espionaje, la cual se tiene previsto tenga una clasificación para mayores de edad. Nioh 3 : Los amantes de la dificultad elevada esperan este título para el 6 de febrero, el cual presentará una mitología japonesa sangrienta, por lo que también está dirigido a público adulto.

: Los amantes de la dificultad elevada esperan este título para el 6 de febrero, el cual presentará una mitología japonesa sangrienta, por lo que también está dirigido a público adulto. Phantom Blade Zero : Este RPG de acción de origen chino saldrá el 9 de septiembre y resalta por sus combates veloces y su estética sombría. Se tiene previsto que tenga clasificación M.

: Este RPG de acción de origen chino saldrá el 9 de septiembre y resalta por sus combates veloces y su estética sombría. Se tiene previsto que tenga clasificación M. Saros: Un juego de disparos de ciencia ficción que llegará el 20 de marzo con un enfoque en la supervivencia en planetas desconocidos, el cual también se prevé sea clasificación Mature.

Asimismo, la industria prepara otros estrenos importantes que mantendrán sus costos habituales al no existir una distinción impositiva por su contenido temático, esta resolución representa un alivio para el bolsillo de los gamers.

