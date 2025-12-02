¿Quién Fue el Creador de las Tres Leyes de la Robótica y Qué Dicen Sobre la IA? Explicación

Isaac Asimov es uno de los nombres más importantes y más influyentes de la ciencia ficción del siglo XX. Este escritor y bioquímico, originario de la Unión Soviética y posteriormente nacionalizado estadounidense, acuñó las famosas Tres Leyes de la Robótica.

Asimov nació en Rusia el 2 de enero de 1920, aunque el calendario juliano ubica su nacimiento el 20 de diciembre de 1919. Su familia migró a los Estados Unidos cuando Isaac tenía apenas tres años. Creció en Brooklyn, donde su padre administraba varias tiendas, y allí descubrió las revistas pulp que publicaban relatos de ciencia ficción.

Asimov no abandonó su afición por el género, incluso en una época en que este era objeto de burla. Estudió bioquímica en la Universidad de Columbia y después continuó una prolífica carrera en la docencia universitaria, incluso tras volverse un autor famoso. Para conocer más sobre ellas, aquí te explicamos de qué se tratan las Leyes de la Robótica y qué dicen sobre la Inteligencia Artificial (IA).

Video; Simposio Vinculación Inteligencia Artificial Unison 2025

Noticia relacionada: ¿Qué Es Gemini 3 y Para Qué Sirve? Así Puedes Usar Esta Herramienta de Inteligencia Artificial

¿Cuál es el origen de las Tres Leyes de la Robótica?

Asimov ideó estas leyes como principios éticos y directrices fundamentales para el desarrollo y el comportamiento de los robots. Su objetivo primordial consistió en asegurar que las máquinas jamás vulneraran la seguridad de los seres humanos. Asimov publicó la formulación de estas leyes en su obra Yo, robot, una colección de cuentos que lanzó entre 1950 y 1951.

En esta colección, que trascendió el género literario, Asimov definió el marco ético que, aún hoy, influye en la discusión sobre la robótica y la inteligencia artificial (IA). Asimov concibió que las máquinas debían mejorar nuestras vidas, pero también demandaban una gran responsabilidad por parte de sus creadores.

Video: Derechos Humanos: Inteligencia Artificial Reduce Trabajos

Noticia relacionada: ¿Por Qué ChatGPT Dejó de Dar Asesoramiento Médico, Legal y Financiero? OpenAI Responde

¿Qué dicen las Tres Leyes de la Robótica de Asimov?

Asimov estableció tres reglas que un robot debe acatar en todo momento:

La Primera Ley (Prioridad Humana ): Un robot no hará daño a un ser humano. De igual modo, no permitirá que un ser humano sufra daño por causa de su inacción. Esta norma establece que la principal prioridad de cualquier robot es evitar que las personas resulten heridas.

): Un robot no hará daño a un ser humano. De igual modo, no permitirá que un ser humano sufra daño por causa de su inacción. Esta norma establece que la principal prioridad de cualquier robot es evitar que las personas resulten heridas. La Segunda Ley (Obediencia Condicional) : Un robot obedecerá las órdenes que le den los seres humanos. Sin embargo, el robot solo cumplirá estas órdenes si no entran en conflicto con lo establecido en la Primera Ley. Si la orden pone en peligro a una persona, el robot tiene la obligación de desobedecer.

: Un robot obedecerá las órdenes que le den los seres humanos. Sin embargo, el robot solo cumplirá estas órdenes si no entran en conflicto con lo establecido en la Primera Ley. Si la orden pone en peligro a una persona, el robot tiene la obligación de desobedecer. La Tercera Ley (Autoprotección Limitada): Un robot debe proteger su propia existencia. Esta ley solo se aplica siempre y cuando dicha autoprotección no contradiga la Primera o la Segunda Ley. En términos sencillos, el robot no puede salvarse a sí mismo si eso implica sacrificar a un ser humano o desobedecer una orden segura.

En 1985 el propio autor añadió en su obra Robots e imperio, la considerada como cuarta ley de la robótica, también llamada Ley Cero. En ella, Asimov afirmaba lo siguiente:

Un robot no puede causar daño a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daño.



Video: ¿Quién Está Invirtiendo en la Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías?

Noticia relacionada: ¿Qué Videojuegos Son los Nominados a The Game Awards 2025? Lista Completa

¿Cuál es el legado de Issac Asimov?

Aunque Asimov concibió las leyes dentro de la ficción, ellas tuvieron un impacto profundo en la ciencia ficción y en la discusión ética global. Sus principios sirven de inspiración para investigadores y expertos que definen cómo garantizar que la IA sea segura y ética.

Asimov se distinguió por promover el interés público en la tecnología. Muchas de sus ideas sobre la sociedad, como la educación a distancia o la preocupación por la privacidad, se cumplieron. Hoy, las leyes de la robótica plantean preguntas importantes sobre la responsabilidad en el desarrollo y uso de la tecnología, un debate esencial mientras la IA y los robots tienen un papel cada vez más grande en campos como la atención médica, la automatización industrial y los vehículos.

Las leyes de Asimov nos forzaron a considerar la tecnología desde una perspectiva ética. El escritor de Yo, robot impulsó la idea de que la ética y la seguridad deben ser consideraciones fundamentales en el avance tecnológico.

Historias relacionadas:

CH