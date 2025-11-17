¿Qué Videojuegos Son los Nominados a The Game Awards 2025? Lista Completa
Ya fueron revelados los nominados a la premiación más importante de la industria de los videojuegos del mundo, The Game Awards 2025, esta es la lista completa de todas las categorías.
Fueron revelados los nominados a The Game Awards (TGA) 2025, la entrega de premios de videojuegos más importante del mundo, algo así como los Oscar en el mundo del cine pero de esta industria, en la que se premian los títulos considerados los mejores por especialistas.
El jurado de The Game Awards está compuesto por un grupo de más de 100 organizaciones de medios de comunicación de videojuegos e influencers de todo el mundo.
A continuación te dejamos la lista completa de los juegos nominados en las más de 25 categorías de esta gala que se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en Los Ángeles y se transmitirá en vivo en distintas plataformas vía streaming.
¿Qué videojuegos son los nominados a The Game Awards 2025?
Si quieres saber cuáles son los nominados a los The Game Awards 2025, a continuación te decimos la lista completa de cada una de las categorías.
GAME OF THE YEAR (Juego del Año):
Clair Obscur: Expedition 33
Hades 2
Death Stranding 2: On The Beach
Donkey Kong Bananza
Hollow Knight Silksong
Kingdom Come Deliverance 2
Mejor Interpretación:
Ben Starr (Clair Obscure: Expedition 33)
Charlie Cox (Clair Obscure: Expedition 33)
Erika Ishii (Ghost of Yotei)
Jennifer English (Clair Obscure: Expedition 33)
Konatsu Kato (Silent Hill f)
Troy Baker (Indiana Jones and the Great Circle)
Mejor juego ya disponible:
Fortnite
Final Fantasy 14
Helldivers 2
Marvel Rivals
No Man’s Sky
Mejor juego Móvil:
Destiny: Rising
Persona 5 The Phantom X
Sonic Rumble
Umamusume Pretty Derby
Wunthering Waves
Mejor Dirección de Arte:
Clair Obscur Expedition 33
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yotei
Hades 2
Hollow Knight: Silksong
Mejor Música y Composición:
Christoper Larkin (Hollow Knight: Silksong)
Darren Korb (Hades 2)
Lorien Testard (Clair Obscur Expedition 33)
Toma Otowa (Ghost of Yotei)
Woodkid & Ludvig Forssell (Death Stranding 2: On the Beach)
Mejor diseño de Audio
Battlefield 6
Clair Obscur Expedition 33
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yotei
Silent Hill f
Mejor Adaptación
The Minecraft Movie
Devil May Cry
Splinter Cell: DeathWatch
Until Dawn
The Last of Us: Temporada 2
Mejor Narrativa
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yotei
Kingdom Come Deliverance 2
Silent Hill f
Mejor Soporte a la comunidad:
No Man’s Sky
Helldivers 2
Balldur’s Gate 3
Fortnite
Final Fantasy 14
Games For Impact
Despelote
Lost Records: Bloom & Rage
Consumeme
WanderStop
South of Midnight
Mejor Multijugador
ARC Raiders
Battlefield 6
Elden Ring Nightreign
Peak
Split Fiction
Mejor Juego Independiente
Clair Obscur: Expedition 33
Absolum
BallXPit
Blue Prince
Hades 2
Hollow Knight: Silksong
Mejor debut de Juego Independiente
Megabonk
Despelote
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Dispatch
Mejor juego VR/AR
Alien: Rogue Incursion
Ghost Town
Arken Age
Marvel Deadpool VR
The Midnight Walk
Creador de contenido del año:
Caedrel
Kai Senat
Moistcritical
Sakura Miko
The Burnt Peanut
Juego Más Anticipado (más esperado):
Grand Theft Auto 6
The Witcher 4
007 First Light
Marvel’s Wolverine
Resident Evil Requiem
Mejor juego de Acción y Aventura:
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yotei
Hollow Knight: Silksong
Split Fiction
Indiana Jones and the Great Circle
Mejor juego de Rol:
Avowed
Clair Obscur: Expedition 33
Kingdom Come Deliverance 2
Monster Hunter Wilds
The Outer Worlds 2
Mejor juego de Pelea:
2XKO
Capcom Fighting Coletion 2
Fatal Fury: City of the Wolves
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Virtua Fighter 5: R.E.V.O World Stage
Mejor juego de Acción
Battlefield 66
Doom: The Dark Ages
Ninja Gaiden 4
Hades 2
Shinobi: Art of Vengance
Mejor Accesibilidad
Assassin’s Creed Shadows
Atomfall
Doom the Dark Ages
EA Sports FC26
Soutch of Midnight
Mejor juego Familiar
Donkey Kong: Bananza
Lego Party
Lego Voyagers
Mario Kart World
Sonic Racing: Crossworlds
Split Fiction
Mejor juego de Simulación o Estrategia:
The Alters
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Jurassic World Evolution 3
Tempest Rising
Civilization VIII
Two Point Museum
Mejor Juego Deportivo o de Carreras:
EA Sports FC26
EA Sports F1
Mario Kart World
Rematch
Sonic Racing: Crossworlds
Mejor juego de Esports:
League of Legends
Dota 2
Counter Strike 2
Mobile Legends Bang Bang
Valorant
Mejor Atleta de Esports:
MenaRD
Brak
Shovy
F0rsaken
Kakeru
Zywoo
Mejor Equipo de Esports:
Gen.G (League of Legends)
RNG (Valorant)
Team Falcons (Dota 2)
Team Liguid PH (Mobile Legends Bang Bang)
Team Vitality (Counter Strike 2)
Mejor Dirección:
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yotei
Split Fiction
Hades 2
¿Cuándo es la entrega de premios de The Game Awards?
Para saber quiénes son los ganadores de las 25 categorías de The Game Awards 2025, tendremos que esperar al próximo jueves 11 de diciembre cuando la gala se lleve a cabo en Los Ángeles y la cual se transmitirá en vivo en diferentes plataformas vía streaming vía internet y la cual se puede ver de forma gratuita.
