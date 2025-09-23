Cirugía Robótica: ¿Cómo son los Robots “Da Vinci” y en Qué Hospitales del ISSSTE Operarán?

El ISSSTE dio un paso histórico en la atención de los pacientes, debido a que ahora se realizarán cirugías robóticas con ayuda de “Da Vinci”, un equipo especial que será aliado de especialistas mexicanos; así funcionan.

De acuerdo con el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres, con este plan se pone la tecnología al servicio de los derechohabientes “ofreciendo procedimientos de máxima precisión”.

Esta cirugía robótica es controlada al 100 por ciento por la cirujana o el cirujano que es responsable de la operación

Los robots tuvieron una inversión superior a 158 millones de pesos. Esto se traduce en al menos 150 cirugías oncológicas, tan solo lo que resta de este 2025. Se prevé un beneficio directo a más de 3.5 millones de personas en todo el país.

¿Cómo son las cirugías robóticas del ISSSTE?

Como te contamos, las cirugías robóticas están guiadas por especialistas, quienes manejan una consola que tiene palancas, pedales y brazos robóticos que sostienen, al mismo tiempo, los instrumentos de operación, así como la cámara de video.

Ahora bien, además de una mayor precisión en cada intervención médica, otras de las ventajas que tiene la cirugía robótica se encuentran:

Incisiones más pequeñas

Operación en zonas de difícil acceso

Menos sangrado, menos dolor

Recuperación pronta y alta hospitalaria más rápida.

Menos tiempo de incapacidades

De hecho, hay operaciones en las que el paciente, de tardar un mes en recuperación, pasa a recuperarse en una semana. Esto nos permite tener camas disponibles más rápidamente, aseguró el funcionario

¿Cuándo y dónde comenzarán las cirugías robóticas?

Las autoridades explicaron que el ISSSTE tiene una década de experiencia en cirugía robótica con un robot de los llamados “Da Vinci” en el Hospital “20 de Noviembre”, el cual fue adquirido hace 10 años aproximadamente.

Después lo renovó, y ahora, nuevamente, se está renovando el “Da Vinci” de dicho hospital y ahora se va a tener el más avanzado: “Davinci Xi”.

Pero además de ese hospital ubicado en la Ciudad de México, también se instalarán en:

Hospital Regional de Torreón

Hospital General de Saltillo

Hospital General de León, Guanajuato Hospital Regional “1º de Octubre”

Hospital Regional “Adolfo López Mateos”

Estas cirugías van a empezar el 24 de septiembre. Todas las cirugías que se van a realizar son oncológicas y, sobre todo, en los siguientes temas: riñón, esófago, vejiga, próstata y también atenciones de carácter ginecológico.

