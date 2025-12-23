Rob y Michele Reiner Murieron Minutos Luego de Ser Heridos, Confirman Certificados de Defunción

Los certificados de defunción del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner revelan que la pareja falleció en cuestión de minutos tras sufrir múltiples heridas por arma blanca, confirmaron documentos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles obtenidos por medios internacionales.

Rob y Michele Reiner fueron hallados sin vida el 14 de diciembre de 2025 en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Según los registros, Rob, de 78 años, murió alrededor de las 3:45 p.m., y Michele, de 70, fue declarada muerta apenas un minuto después, a las 3:46 p.m., un lapso que subraya lo rápido que ocurrieron los hechos tras ser atacados.

Video: Rob Reiner y su Esposa: Esto se Sabe de la Trágica Muerte de la Pareja

¿Cuáles son las causas oficiales del fallecimiento?

Los documentos detallan que la causa de muerte de ambos fueron “múltiples lesiones por objeto punzocortante” infligidas “con un cuchillo, por otra persona”, y clasifican oficialmente los fallecimientos como homicidios.

Los certificados precisan que el tiempo transcurrido entre las heridas y la muerte fue medido en minutos, lo que ofrece una imagen más precisa de los últimos momentos de la pareja.

Las actas también señalan que después de su muerte, los cuerpos de Rob y Michele fueron cremados en la funeraria Mount Sinai y posteriormente entregados a su familia.

Descubrimiento del crimen y contexto familiar

Los cuerpos fueron encontrados por su hija, Romy Reiner, después de que una terapeuta de masaje no obtuviera respuesta al llegar para una cita programada. Romy entró con ayuda de un acompañante y dio aviso a los servicios de emergencia.

Horas después del hallazgo, la policía arrestó a Nick Reiner, de 32 años, e hijo de la pareja, quien fue imputado por dos cargos de asesinato en primer grado en relación con el caso y permanece detenido sin derecho a fianza.

Reportes señalan que Nick tenía antecedentes de problemas de salud mental, incluyendo un diagnóstico de esquizofrenia, y adicciones, y que su comportamiento había mostrado signos de deterioro en las semanas anteriores al suceso.

Los otros dos hijos de la pareja, Jake y Romy Reiner, emitieron un comunicado lamentando profundamente la pérdida de sus padres, describiéndolos como “personas extraordinarias” y solicitando privacidad y respeto durante este momento doloroso. También confirmaron que se realizará un servicio conmemorativo en una fecha aún por anunciar.

Historias recomendadas:

La Historia de Amor de Rob y Michele Reiner que Cambió el Final de 'When Harry Met Sally'

El legado de Rob Reiner: Las 7 Películas por las Que Es Amado por Muchas Generaciones