Muere a los 78 Años Epic Gamer Grandma, la Abuela Gamer que Conquistó TikTok

El mundo de los gamer está de luto: Agnes, mejor conocida en redes como Epic Gamer Grandma, falleció el domingo 21 de diciembre de 2025 a los 78 años, dejando un legado que la convirtió en una de las figuras más queridas de TikTok.

Su muerte fue confirmada por su nieto, Culsans, en una publicación que conmovió a millones de seguidores alrededor del mundo.

De la vida familiar a la fama viral

Aunque millones la conocían por su apodo y su carisma frente a la cámara, para su familia Agnes fue siempre “Nana”: madre, abuela, hermana, amiga y cuidadora. Fue precisamente su personalidad, su sentido del humor y su pasión por los videojuegos lo que la llevó a convertirse en una creadora digital amada por públicos de todas las edades.

A lo largo de su carrera en redes, Epic Gamer Grandma acumuló millones de seguidores en TikTok e Instagram, atraídos por su forma auténtica de compartir partidas, anécdotas y risas en un espacio dominado por generaciones más jóvenes.

¿De qué murió Epic Gamer Grandma?

Durante los últimos meses, Agnes enfrentó serios problemas de salud. Su nieto compartió que había estado lidiando con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que empeoró significativamente en octubre, cuando también sufrió un derrame cerebral que la llevó a recibir atención médica intensiva. Pese a los esfuerzos por estabilizar su estado, su condición siguió deteriorándose hasta su fallecimiento.

Según Culsans, Agnes murió rodeada de amor, sosteniendo la mano de su hija Pauline al momento de su fallecimiento, un detalle que él mismo describió como muy significativo para la familia.

El impacto de Agnes, más allá de TikTok

La influencia de Epic Gamer Grandma no se limitó a sus números de seguidores. Su historia, la de una mujer mayor que encontró una comunidad en línea, se conectó con jóvenes y rompió estereotipos sobre la edad y la tecnología, inspiró a muchos a replantear ideas sobre lo que significa empezar algo nuevo “tarde en la vida”. Tanto su familia como sus seguidores destacaron que Agnes demostró que no existe límite de edad para aprender, compartir y hacer reír a otros.



En el homenaje compartido por su familia, recordaron cómo cada comentario de apoyo, mensaje y oración fue parte importante de sus últimos meses de vida: “Ella sabía que era amada”, escribieron, señalando que incluso cuando ya no podía responder, escuchaba y sentía la energía de su comunidad.

