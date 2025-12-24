Del Papa Francisco a Paquita la Del Barrio: Las Muertes Que Sacudieron en 2025

En 2025 el mundo vivió pérdidas profundas. Figuras que marcaron la historia del cine, la música, la literatura, la religión, la ciencia y el espectáculo fallecieron dejando un legado imborrable.

Desde íconos de la cultura pop hasta líderes intelectuales y espirituales, la comunidad internacional rindió homenaje a estas voces únicas que marcaron generaciones y transformaron sus respectivas disciplinas.

Estas son algunas de las figuras a quienes despedimos en 2025.

Video: Rob Reiner y su Esposa: Esto se Sabe de la Trágica Muerte de la Pareja

Rob Reiner y Michele Singer Reiner

Uno de los hechos más impactantes del año fue la muerte del cineasta Rob Reiner, director de clásicos como This Is Spinal Tap y When Harry Met Sally, junto a su esposa, Michele Singer Reiner. Ambos fueron encontrados sin vida en su casa de Los Ángeles, en un caso que las autoridades determinaron como homicidio. Su legado creativo y humano será recordado con cariño en Hollywood.

Pat Finn

El actor Patrick Cassidy Finn construyó una carrera sólida en televisión y cine con una presencia inconfundible en múltiples sitcoms populares. Finn se formó en The Second City en Chicago, una de las escuelas de improvisación más reconocidas del país. Será recordado por su papel como el Dr. Roger, novio de Monica Geller, en Friends.

Finn falleció el 22 de diciembre de 2025 a los 60 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer. El intérprete murió en su hogar en Los Ángeles, rodeado de sus seres queridos, luego de que la enfermedad regresara e hiciera metástasis tras un diagnóstico inicial en 2022.

Papa Francisco

El Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano y una de las figuras religiosas más influyentes de las últimas décadas, murió el 21 de abril de 2025, a los 88 años, a causa de un derrame cerebral mientras ejercía su labor pastoral en el Vaticano. Su papado se caracterizó por una visión más inclusiva y cercana de la Iglesia católica, y su funeral reunió a cientos de miles de fieles en la Plaza de San Pedro.

Paquita la del Barrio

La cantante mexicana Paquita la del Barrio (Francisca Viveros Barradas), símbolo de la música ranchera y de la voz crítica contra la cultura machista, falleció el 17 de febrero de 2025 a los 77 años por complicaciones respiratorias. Su estilo franco y su repertorio de canciones sobre amor y desamor la convirtieron en una figura icónica del público latinoamericano.

Jane Goodall

A los 91 años, la primatóloga Jane Goodall murió el 1 de octubre de 2025 por causas naturales durante una gira de conferencias en Estados Unidos. Su investigación revolucionaria sobre los chimpancés en Tanzania y su activa defensa del medio ambiente la convirtieron en un referente internacional de la conservación animal y la conciencia ecológica.

David Lynch

El cine y la televisión despidieron al director David Lynch el 16 de enero de 2025. Famoso por sus obras inquietantes como Twin Peaks, Mulholland Drive y Blue Velvet, Lynch redefinió el cine surrealista y el suspenso con una estética inconfundible que influenció a generaciones de cineastas.

Mario Vargas Llosa

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, murió el 13 de abril de 2025 a los 89 años. Su obra extensa que exploró la política, la sociedad y la condición humana dejó una marca profunda en la literatura contemporánea en español y en todo el mundo.

Val Kilmer

El actor estadounidense Val Kilmer falleció el 1 de abril de 2025 a los 65 años por complicaciones de salud relacionadas con neumonía y cáncer. Recordado por papeles icónicos en Top Gun, The Doors y Batman Forever, Kilmer fue celebrado por su versatilidad y presencia en pantalla.

George Foreman

El legendario boxeador George Foreman, dos veces campeón mundial de pesos pesados y figura emblemática del deporte, murió a los 76 años el 21 de marzo de 2025. Su legado va más allá del boxeo y abarca su papel como empresario y personalidad cultural global.

Diane Keaton

La actriz Diane Keaton, conocida por sus memorables colaboraciones en clásicos como Annie Hall y El padrino, falleció en octubre de 2025 a los 79 años. Ganadora del Óscar y figura destacada del cine estadounidense, su sensibilidad y carisma marcaron generaciones de espectadoras y espectadores.

Yolanda Montes 'Tongolele'

La vedette y actriz Yolanda Montes “Tongolele”, una de las últimas leyendas vivas de la Edad de Oro del entretenimiento en México, murió el 16 de febrero de 2025 a los 93 años. Su estilo exótico y presencia en cabaret y cine la convirtieron en un ícono de la cultura pop mexicana.

Robert Redford

El actor, director y activista Robert Redford murió en su casa en Utah, el 16 de septiembre de 2025 a los 89 años. Su carrera multifacética incluyó películas emblemáticas, dirección cinematográfica y la creación del Festival de Cine de Sundance, cuna del cine independiente moderno.

Ozzy Osbourne

El mundo del rock lamentó la muerte de Ozzy Osbourne el 22 de julio de 2025 a los 76 años. El vocalista fundador de Black Sabbath y solista influyente hasta sus últimos años, Ozzy fue una figura clave en la historia del heavy metal, amado por millones de fans en todo el mundo.

Historias recomendadas:

James Ransone: Las 5 Películas y Series Que Definieron su Carrera como Actor

Muere el actor de 'Friends' Pat Finn, a los 60 años: Será Recordado por Este Personaje

El legado de Rob Reiner: Las 7 Películas por las Que Es Amado por Muchas Generaciones