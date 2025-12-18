Yolanda Andrade Publica Contundente Mensaje con Virgen de Guadalupe por su Salud: Esto Dijo

La actriz y conductora Yolanda Andrade reapareció hoy, 18 de diciembre de 2025, en sus redes sociales, donde publicó un contundente mensaje sobre su estado de salud, acompañado de una imagen de la Virgen de Guadalupe; aquí te contamos qué dijo.

¿Qué tiene Yolanda Andrade? La actriz y conductora lleva varios meses con problemas de salud, derivados de una aneurisma cerebral.

La actriz y conductora lleva varios meses con problemas de salud, derivados de una aneurisma cerebral. Por su estado de salud, Andrade regresó a vivir a Sinaloa, su estado natal, donde ha pasado algunos meses para recuperarse.

Recientemente, trascendió que Yolanda Andrade había sido hospitalizada por una recaída.

Mensaje de Yolanda Andrade

En su mensaje, Yolanda Andrade agradeció a quienes han estado al pendiente de su estado de salud y por las oraciones, con una imagen de la Virgen de Guadalupe, en la Basílica.

La actriz aclaró que se está recuperando en su casa y que cualquier noticia relacionada con su salud y su carrera artística, la dará a conocer a través de su perfil de Instagram.

Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio.

Andrade aprovechó el emotivo momento para enviar sus felicitaciones por la Navidad 2025 y el Año Nuevo 2026.

Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026. Con amor: Yolanda Andrade.

