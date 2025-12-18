¿De Qué Murió Lane Rogers? Reportan Qué le Pasó al Actor Conocido como Blake Mitchell

El mundo de la farándula y el espectáculo está de luto por el repentino y trágico fallecimiento de Lane Rogers; aquí te decimos quién era y de qué murió el actor, también conocido como Blake Mitchell.

¿Quién era Lane Rogers?

Lane Vincent Rogers era actor y creador de contenido estrella en la plataforma Only Fans, popular a nivel mundial por exhibir contenido para adultos.

Lane Rogers, también conocido en Only Fans como Blake Mitchell, nació el 14 de agosto de 1994, en Kentucky, Estados Unidos, y murió a los 31 años de edad, pero ¿qué le pasó?

¿De qué murió Lane Rogers?

De acuerdo con la revista estadounidense TMZ, Lane Rogers murió en un accidente de motocicleta, ocurrido el lunes, 15 de diciembre de 2025, cerca de la ciudad de Oxnard, en California, Estados Unidos.

Según la publicación, Lane Rogers habría chocado contra un camión de carga y falleció en el lugar del fatal accidente, minutos antes de las 16:00 horas del lunes.

Un familiar del actor porno revelo a TMZ que Blake Mitchell murió por traumatismo contundente, según el reporte forense.

Rogers contaba con miles de seguidores en sus redes sociales, como en Instagram, donde su última publicación fue la semana pasada y luego del mortal accidente, sus seguidores enviaron sus condolencias.

Mapa de Oxnard, California

Con información de N+.

RMT