Muere creador de 'Mujer, Casos de la Vida Real' y 'Lazos de Amor'

El mundo de la televisión mexicana está de luto. Esta madrugada falleció Jorge Lozano Soriano, guionista, productor y creador de algunos de los programas y telenovelas más emblemáticas de Televisa, entre ellas Mujer, Casos de la Vida Real y Lazos de Amor. Tenía 89 años.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de Lozano Soriano en redes sociales, donde se informó que murió a las 00:50 horas de este 25 de diciembre. El mensaje también detalló que su velatorio se llevará a cabo en la Ciudad de México, donde familiares, colegas y amigos podrán despedirlo.

Un legado que marcó generaciones

Nacido en Santa Fe, Argentina, Jorge Lozano Soriano desarrolló una carrera sólida y trascendental en México, país donde se naturalizó y donde dejó una huella imborrable en la pantalla chica.

Su obra más reconocida es Mujer, Casos de la Vida Real, serie de antología que se transmitió por más de dos décadas y que abordó historias basadas en hechos reales, muchas de ellas centradas en problemáticas sociales y experiencias humanas comunes. El formato, conducido por Silvia Pinal, se convirtió en un referente de la televisión nacional y dejó una marca en múltiples generaciones de espectadores.

Además de este proyecto, Lozano Soriano también escribió y participó en el desarrollo de diversas telenovelas que se convirtieron en clásicos del melodrama mexicano. Entre ellas destacan Mi pequeña soledad, Bajo un mismo rostro, Mi destino eres tú y, sobre todo, Lazos de Amor (1995), la historia que exploró el drama y la identidad a través de las tres hermanas trillizas interpretadas por Lucero.

Desde que se dio a conocer el fallecimiento, colegas del medio, amigos y seguidores han expresado su pesar y enviaron mensajes de condolencia en redes sociales, recordando no solo su trabajo profesional, sino también su calidez humana y su pasión por contar historias que tocaron al público mexicano.

Aunque las causas específicas del deceso no han sido divulgadas, se sabe que Lozano Soriano enfrentaba problemas de salud relacionados con su edad.

Su legado permanecerá en la memoria colectiva a través de los programas y telenovelas que ayudó a crear, y que no solo entretuvieron, sino que en muchos casos también reflejaron problemáticas, emociones y vivencias que resonaron con millones de espectadores.

