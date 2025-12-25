Vaya regalo de Navidad que se dieron Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez. El astro del futbol mundial se convirtió en propietario de dos villas de lujo un un exclusivo complejo ubicado en el Mar Rojo de Arabia Saudita.

Es tan privado y lujoso el complejo de la Isla Nujuma que sólo se puede llegar en yate o en hidroavión privado. En otras palabras, es un sitio reservado para multimillonarios que forma parte del archipiélago Blue Hole, en Arabia Saudita.

La isla está rodeada de arrecifes de coral y el nombre Nujuma está inspirado en el significado de "estrellas" en árabe. Las propiedades adquiridas por Cristiano forman parte del complejo llamado The Red Sea Residences.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre las lujosas villas que compró en el Mar Rojo?

Cristiano Ronaldo y Georgina señalaron que buscaban un sitio que les ofreciera calidez y privacidad. El astro portugués incluso lo definió como un nuevo hogar:

El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí

En declaraciones publicadas por el sitio oficial del desarrollador del proyecto, CR7 añadió que “podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos”

Según los promotores del sitio, la isla Nujuma ofrece un nivel de aislamiento que pocos destinos en el mundo pueden igualar: Sólo son 19 villas ultraprivadas sobre arenas blancas y rodeadas de aguas cristalinas, que combinan un diseño de primera clase en un entorno natural virgen.

“Nos complace dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad de The Red Sea Residences. Su decisión de ser propietarios aquí refleja el atractivo del destino entre quienes buscan aventura con privacidad, lujo y naturaleza”, señalaron por su parte los desarrolladores del exclusivo destino.

Con información de N+

RGC