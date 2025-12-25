¿Tristeza y Falta de Apetito? Puedes Tener 'Depresión Blanca' esta Navidad; Síntomas y Cura

La Navidad siempre trae momentos agradables, llenos de luz y cariño, no obstante, hay personas que tienen que lidiar con batallas internas durante esta temporada, así que es probable que presenten “Depresión Blanca”, pero, ¿qué es y cómo salir de ella?

A pesar de las reuniones y muestras de amor que se hacen presentes en las celebraciones decembrinas, hay quienes se sienten muy tristes. Entre los síntomas que experimentan son:

Insomnio

Ansiedad

Tristeza

Falta de apetito

Sin humor

Las personas que lidian con ello, podrían experimentar la “depresión blanca” o “blues de Navidad”. La profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Patricia Bermúdez señaló que hay factores que influyen para que este padecimiento se presente en una persona, por ejemplo, la situación familiar, social y económica.

Para algunos es una época de mucho estrés y desgaste, de desmotivación por no tener una estabilidad económica o de desestabilización psicológica por problemas no resueltos en su vida personal, como no haber cumplido metas por diferentes razones, o por estar en duelo por la pérdida de seres queridos, dijo a Global UNAM

Además, hay quienes pueden estar “bien” en los rubros ya mencionados, pero muestran una predisposición genética que desencadena la tristeza y “bajón” emocional.

¿Cómo se puede combatir la depresión blanca?

La experta aseguró que hay que gestionar los pensamientos, es decir, tratar de encontrar aspectos positivos. También es importante perdonar, porque cargamos con emociones que no son saludables y no nos permiten encontrar la paz que necesita nuestro ser.

Hay que hacer una reflexión interna y ser honestos con nosotros mismos. Perdonarnos si reconocemos que hicimos algo mal y perdonar a los demás también, puntualizó

Otras actividades que pueden ayudar contra la depresión blanca son aquellas que nos dan placer, ojo, no tienen que ser las que todos acostumbran o las que son más populares.

Por ejemplo, si disfrutas de salir a caminar, pintar o cocinar, eso será perfecto para sobrellevar la situación. Toma nota, ya que las siguientes recomendaciones también serán indispensables para salir del bajón:

Pensar que no eres la única persona que se siente así, es decir, que no estás solo en esto

Hacerte de redes de apoyo

Realiza actividades altruistas

Toma terapia o pide ayuda a algún experto

¿Y si es el clima? Recuerda que durante el invierno el clima puede influir en los pensamientos negativos. De hecho, los expertos señalan que hay algo que se conoce como trastorno afectivo estacional. Este se caracteriza por un tipo de depresión con síntomas que duran entre cuatro o cinco meses, por los días oscuros y fríos del invierno.

