“A veces No Puedes Moverte”: Yolanda Andrade Revela Enfermedad Degenerativa que Padece

La conductora y actriz Yolanda Andrade reveló cuál es la enfermedad degenerativa que padece y que ha afectado gravemente su salud.

Mediante sus redes sociales, la actriz se sinceró con su “público conocedor” y aseguró que han sido días muy difíciles para ella y para su familia, “un año muy pesado”.

Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos.

Yolanda Andrade también compartió que recientemente estuvo en el hospital, pero que le permitieron salir con un catéter y medicamento para pasar las fiestas con su familia y que está bajo los cuidados de su hermano, Rolando.

Hace poco estuve en el hospital, me tuvieron, pusieron este catéter porque mis heridas ya no podía más, ahora me van a poner el suero y la medicina, tengo un enfermero de lujo, se llama Rolando y es mi hermano.

Yolanda Andrade revela qué enfermedad padece

Yolanda Andrade reveló que padece ELA (Esclerosis lateral amiotrófica), entre otros padecimientos que no específico.

Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA (Esclerosis lateral amiotrófica) y otras cositas más

Dijo que decidió compartir el video porque hay mucha gente que ahora conoce que tiene la misma enfermedad degenerativa.

Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo, porque hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa.

Explicó que la enfermedad (ELA) le provoca que a veces esté bien y que a veces no pueda moverse, caminar o hablar.

Es por picos, a veces estas bien a veces estas mal, muy mal, no puedes moverte ni abrir los ojos, caminar, hablar, la fatiga crónica, son muchas cosas, pero quiero dar las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos.

