Muere Francisco Ramírez 'Chicolín': ¿De Qué Falleció el Líder de Los Parientes de Playa Vicente?

El sonero veracruzano Francisco Ramírez López, conocido artísticamente como “Chicolín”, líder y fundador del grupo Los Parientes de Playa Vicente, murió este 26 de diciembre.

Así lo confirmó la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) mediante sus cuentas de redes sociales.

Horas antes la noticia también la dio a conocer por la propia agrupación, Los Parientes de Playa Vicente, a través de su grupo en Facebook.

¿Quién era Francisco Ramírez “Chicolín”?

“Chicolín” era originario de Playa Vicente en Veracruz, y fue considerado como una figura central en la difusión y preservación del son jarocho y el son llanero.

Junto al grupo Los Parientes de Playa Vicente, este 2025, cumplió 38 años de trayectoria artística.

Durante su larga carrera, Chicolín se presentó en diversos escenarios del país y participó en festivales dedicados a la música tradicional mexicana.

Además de manejar distintos instrumentos, destacó como compositor y como formador de nuevas generaciones de soneros.

Entre las producciones discográficas en las que Chicolín participó están: ¡Pregona pariente mi son! y Costumbres de mi pueblo, además de otras.

En cuanto a los sones de su autoría se encuentran: Las olas del mar, Fandango de animalitos, Jarana, tarima y son, Lamento tesechoacano, Vaquerías y Sapito sapo sonero, solo por destacar algunos.

¿De qué murió Francisco Ramírez “Chicolín”?

Aunque no se informó la causa del deceso de Chicolín, se sabe que el músico enfrentaba problemas de salud.

Apenas a mediados de este año, Chicolín recibió un homenaje por su trayectoria y aportaciones al son jarocho.

De acuerdo con la propia agrupación, Francisco Ramírez “Chicolín” será velado en su domicilio ubicado en la alcaldía Tláhuac, en Ciudad de México.

