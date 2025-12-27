¿Quién Era Fernando Martín, el Entrenador del Valencia CF que Murió en Accidente en Indonesia?

Este sábado 27 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia Femenino B, junto a tres de sus hijos en un accidente de barco en Indonesia. El naufragio, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, se dio alrededor de las 07:30 horas (tiempo del centro de México) del pasado viernes 26 de diciembre. La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar, una isla de Indoensia, al sufrir una avería en el motor.

Valencia CF, a través de sus redes sociales, lamentó la muerte de Fernando Martín y tres de sus hijos (dos niños y una niña). "El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B (...) queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros", expresó el club en el comunicado.

¿Quién era Fernando Martín Carreras, el entrenador del Valencia Femenil?

Fernando Martín Carreras, de 44 años de edad, fue un ex futbolista y entrenador de futbol. Durante su carrera como jugador, pasó por diez clubes profesionales del futbol español, aunque nunca llegó a la Primera División. Se formó en las fuerzas básicas del Valencia CF y debutó en el Cub Deportivo Dénia en 2002. Se retiró oficialmente en el año 2016 como futbolista del Paterna.

Para la presente temporada 2025/26, asumió el cargo de director técnico del Valencia Femenino B de la Tercera División de España.

¿Quién es la esposa de Fernando Martín, sobreviviente del naufragio en Indonesia?

En el accidente que derivó en la muerte de Fernando Martín Carreras, también estuvieron involucradas otras diez personas, incluyendo a la esposa del entrenador del Valencia Femenino B, Andrea Ortuño de 37 años de edad. La pareja del ex futbolista y una de sus hijas, Mar (7 años), fueron rescatadas junto a otras cinco personas.

En declaraciones emitidas para EFE, el padre de Andrea Ortuño, Enrique Ortuño, indicó que está en contacto continuo con su hija, que ha sobrevivido al naufragio junto a una de sus nietas, al haber salido "despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta".

Ortuño, quien es propietario de un conocido restaurante del paseo marítimo de la capital valenciana, explicó que tanto su hija como su nieta cayeron al mar y fueron rescatadas, pero sus tres nietos y su yerno "posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente".

