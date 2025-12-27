Raúl Jiménez se Viste de Héroe en Inglaterra con Gol de Último Minuto

Raúl Jiménez, se volvió a vestir de héroe en la Premier League. El atacante de 34 años de edad le dio el triunfo a su equipo en el partido West Ham vs Fulham, gracias al gol que anotó en los minutos finales del compromiso. Su anotación fue la única del encuentro, pues el marcador final fue de 0-1 en favor del equipo en el que milita el delantero mexicano.

Noticia relacionada: Raúl Jiménez Anotó el Gol del Triunfo del Fulham e Igualó Récord de Penales en Premier League

El atacante de la Selección Mexicana marcó al minuto 85 del partido con un buen remate de cabeza, mismo que significó el triunfo para el Fulham, club que ahora se posiciona en el décimo lugar de la tabla del futbol inglés, luego de diez fechas disputadas. Este fue el segundo partido consecutivo en el que Raúl Jiménez anota el gol del triunfo para su equipo en la Premier League, pues en la jornada anterior también marcó el tanto de la victoria ante Nottingham Forest.

Video: Analistas Discuten Sobre Si Es Vital para la Selección Mexicana Jugar en el Azteca

Raúl Jiménez sigue haciendo historia en la Premier League

Con el gol que anotó este sábado 27 de diciembre, Raúl Jiménez llegó a 63 goles en la Premier League, siendo el máximo goleador mexicano en la historia de la competición. Detrás de él quedó Javier Hernández, quien marcó 53 tantos durante su estancia en la máxima categoría del futbol inglés.

Por si eso fuera poco, Jiménez igualó al chileno Alexis Sánchez en la lista de goleadores latinoamericanos dentro de la liga inglesa. Ahora el mexicano está a seis tantos de igualar al uruguayo Luis Suárez. Esa lista la lidera Sergio Agüero, pues el ex futbolista argentino marcó 184 goles en su paso por la Premier League.

Noticias recomendadas: