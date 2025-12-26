Peligro de Muerte: Las 6 Sedes de “Alto Riesgo” en el Mundial 2026, para Jugadores y Aficionados

El próximo año se llevará a cabo el Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que tendrá varios momentos históricos, como el hecho de que la Ciudad de México (CDMX) será la primera en tener tres inauguraciones, pero con ello también se encienden algunas alertas en torno a los lugares donde habrá partidos, que han llamado la atención de especialistas, quienes consideran que jugadores y aficionados están en peligro de muerte en al menos seis sedes, te explicamos por qué.

El 11 de junio de 2026 será el partido inaugural del Mundial 2026.

Las sedes en México donde habrá partidos del Mundial 2026 son CDMX, Guadalajara y Monterrey.

México jugará en la primera fase de eliminación contra Sudáfrica, Corea del Sur y una selección que está por definirse.

Sedes del Mundial 2026 donde hay peligro de muerte

Las sedes del Mundial 2026 han estado en el ojo de especialistas y gobiernos, pues se espera que millones de personas se trasladen a las ciudades de México, Estados Unidos y Canadá para presenciar ya sea un partido o la fiesta alrededor de los encuentros de futbol.

En un contenido anterior, en N+ te presentamos el contenido ¿Ciudades Sede del Mundial 2026 en México, Entre las Más Peligrosas? Esto Dice Alerta de Canadá, pues el gobierno norteamericano publicó una lista de lugares peligrosos donde, incluso, hay riesgo de sufrir secuestro.

Sin embargo, este viernes la agencia AFP dio a conocer detalles de especialistas en torno a otro riesgo que se puede presentar durante los partidos del Mundial 2026 y que ponen en peligro tanto a jugadores como a aficionados: el calor.

La agencia informó que el sindicato de jugadores FIFPro considera que hay "partidos de riesgo" debido a las altas temperaturas que se pueden alcanzar durante los partidos en ciertas sedes y recomendó que se aplacen los encuentros cuando se superen los 28 grados WGBT, una medida estándar internacional que sirve para evaluar el estrés térmico por calor en ambientes laborales y deportivos.

Por su parte, un estudio publicado en el International Journal of Biometeorology menciona una "seria preocupación por la salud de los jugadores y árbitros en el Mundial 2026 vinculada a calores extremos" e identifica seis sedes "de alto riesgo".

Monterrey (México)

Miami (Estados Unidos)

Kansas City (Estados Unidos)

Boston (Estados Unidos)

Nueva York (Estados Unidos)

Filadelfia (Estados Unidos)

¿Por qué hay riesgo de muerte para los fans?

En el artículo publicado por AFP se cita a Christopher Fuhrmann, director adjunto de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, quien explica por qué los aficionados que asistan a las seis sedes de alto riesgo corren peligro de muerte.

El especialista pone sobre la mesa una dinámica en la que interactúan quienes acuden a los partidos de futbol: las fan zones, y expone el peligro al que se exponen en las seis sedes de alto riesgo por calor.

Christopher Fuhrmann considera que más allá de los jugadores, el riesgo para los espectadores en estadios o fan zones ha sido infravalorado en muchas ocasiones. Los aficionados generan calor "con sus ánimos" y, al contrario que unos jugadores en plena forma física, pueden tener "comorbilidades" que les expongan a golpes de calor potencialmente mortales.

Además, considera que en el interior de los estadios la temperatura siempre es mayor, ya que son estructuras construidas en cemento, asfalto o metal y destaca posibles problemas con "la circulación de aire", "las zonas de sombra" y la "hidratación" de los aficionados, quienes a menudo consumen bebidas alcohólicas, que también los deshidratan.

¿Cómo buscan evitar los golpes de calor en jugadores?

La FIFA aún no ha presentado algún plan para evitar golpes de calor en sedes que se encuentran en zonas donde se esperan altas temperaturas y que podrían afectar la salud de los asistentes; sin embargo, sí tiene una estrategia para los jugadores.

Entre las opciones que se consideran para los fans que asistan a los estadios está que lleven botellas para que rellenen de agua dentro de las instalaciones, aunque no se ha confirmado si esto será posible.

El informe Terrenos en riesgo, de la asociación Football for Future, precisa que en 2025 esas ciudades atravesaron al menos durante un día temperaturas superiores a 35 grados en termómetros de bulbo húmedo (WGBT), que tienen en cuenta temperatura y humedad, "el límite de la adaptación humana al calor".

Ante la situación de calor que se espera durante el Mundial 2026, la FIFA decidió que se apliquen pausas de hidratación en los minutos 22 y 67 de todos los partidos, independientemente de las condiciones.

Además, el calendario priorizó los horarios en pleno día para los juegos en estadios climatizados (Dallas, Houston, Atlanta) y las horas más frescas de la tarde en las zonas de riesgo.

"Se observa claramente un esfuerzo para programar los horarios de partidos basándose en las preocupaciones vinculadas a la salud y rendimiento de los jugadores", dijo un portavoz del sindicato de jugadores FIFPro.

Un estado preparado para el calor: El SoFi Stadium en Inglewood, condado de Los Ángeles, una quincena de ventiladores de más de dos metros de altura están listos por si la temperatura supera los 26.7 °C. Además, a 45 metros del césped, un techo garantiza sombra para los espectadores y el aire circula en esta sede abierta y no climatizada.

Cómo prepararse ante el calor en el Mundial 2026

AFP habló con Benjamin Schott, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), para conocer consejos y de qué manera hacerle frente al calor que se espera durante los partidos del Mundial del Futbol 2026.

El especialista ha aconsejado a la FIFA y al grupo de trabajo dedicado al Mundial, e insiste en la importancia de la "prevención" entre los espectadores, especialmente de los extranjeros, que desconocen el clima local.

El NWS tendrá un interlocutor por ciudad sede.

Ejercerá una labor de alerta según las previsiones meteorológicas.

La FIFA y los gobiernos locales tendrán la decisión sobre la celebración de los partidos.

Trabajamos con los diferentes equipos de gestión de catástrofes (gobiernos, fuerzas del orden, bomberos, etc) para asegurar la seguridad de todos y prepararnos para cualquier cosa que nos tenga preparada la Madre Naturaleza.

