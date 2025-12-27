Muere Entrenador del Valencia CF Femenino y Tres de Sus Hijos en el Naufragio de un Barco

El futbol español está de luto, pues hoy domingo 27 de diciembre, se confirmó el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenil. El estratega de 44 años de edad perdió la vida junto a tres de sus hijos en un fatal accidente de barco ocurrido en Indonesia, de acuerdo con un comunicado oficial del club.

La embarcación en la que viajaba Fernando Martín con su familia, naufragó en las aguas del Parque Nacional de Komodo, cerca de la isla de Padar, en el este del país asiático. De acuerdo con medios locales, el barco transportaba a once personas, cuando se averió y volcó la noche del pasado viernes, presuntamente debido al fuerte oleaje. Siete tripulantes fueron rescatados con vida, entre ellos la pareja y una de las hijas del entrenador.

Información en desarrollo.