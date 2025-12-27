Cristiano Ronaldo Anota Doblete en Arabia y se Acerca a los Mil Goles

Cristiano Ronaldo, el máximo anotador en la historia del futbol, sigue persiguiendo un récord que hasta hace unos años parecía inalcanzable. El astro portugués está cada vez más cerca de llegar a los mil goles en su carrera profesional, lo cual lo convertiría en el primer futbolista en llegar a esa cifra de manera oficial.

Hoy, sábado 27 de diciembre, Cristiano Ronaldo volvió a brillar con su club, Al Nassr, al anotar doblete en la victoria 3-0 ante Al-Akhdoud. El delantero de 40 años de edad marcó dos goles y lideró el triunfo de su equipo, el cual ahora lidera la clasificación de la Saudi Pro League tras 10 jornadas en las que marcha con paso perfecto.

Por si fuera poco, el 'Comandante' es el líder anotador de la liga árabe con 12 tantos en 10 fechas disputadas.

¿Cuántos goles ha anotado Cristiano Ronaldo en su carrera?

Con los dos goles que marcó este sábado, Cristiano Ronaldo suma un total de 956 goles a lo largo de su trayectoria profesional. El legendario futbolista portugués está a sólo 44 anotaciones de alcanzar la histórica cifra de mil anotaciones, algo que ningún otro jugador ha logrado de manera oficial.

A Cristiano Ronaldo y al Al Nassr aún les queda un partido más por disputar antes de que acabe el año, por lo que el astro lusitano podría seguir aumentando su cifra goleadora en 2025. Además, el atacante tiene contrato vigente con su club hasta el verano de 2027.

