Muere Campeona de Gimnasia Rítmica a los 18 Años: ¿De qué Falleció Isabelle Marciniak?

El mundo del deporte está de luto por la muerte de Isabelle Marciniak, a los 18 años de edad; aquí te contamos lo que sabe sobre el motivo del fallecimiento de la campeona de gimnasia rítmica, de origen brasileño.

La Federación Paranaense de Gimnasia informó que la joven gimnasta murió en vísperas de la Navidad, el 24 de diciembre de 2025, a los 18 años de edad.

La Federación Paranaense de Gimnasia expresó, "en este momento de dolor", su solidaridad con familiares, amigos, compañeras de equipo, entrenadores y toda la comunidad de Isabella Marciniak.

Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz.

¿De qué murió Isabelle Marciniak?

Isabelle Marciniak murió a causa de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático, según revelaron medios brasileños, que citaron a la Federación Paranaense de Gimnasia.

El cuerpo de la joven atleta será velado esta Navidad en Araucária, su ciudad natal, en la región metropolitana de Curitiba, donde la gimnasta será enterrada.

A su corta edad, Marciniak había logrado títulos importantes en su estado natal Paraná y en Brasil.

En 2021, Isabella Marciniak ganó la medalla de oro en el concurso completo del Campeonato Brasileño juvenil de Gimnasia Rítmica y otra de plata con la cinta.

También, ganó medalla de oro y subió a lo más alto del podio en la prueba con la pelota.

En 2023, la joven se proclamó campeona con el trío adulto del Club Agir de Curitiba, del que formaba parte.

