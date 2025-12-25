Desaparecen 3 Estudiantes en Playa Mimosa de Acapulco: “Alguien se los Llevó”, Denuncian

Tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco, Guerrero, desaparecieron el 20 de diciembre de 2025, cuando convivían en la playa Mimosa, al poniente del puerto.

La desaparición de los jóvenes Irving Antonio Cebrero Vieyra, de 23 años de edad; Raymundo Ramos Soto, de 20 años; y Víctor Mendoza García, de 21 años, fue reportada un día después, por sus familiares.

"Alguien se los llevó"

Antonio Cebrero García, padre de uno de los jóvenes, dijo que la mañana del domingo, 21 de diciembre de 2025, levantó un reporte al 911 sobre la desaparición de su hijo y el robo de un vehículo, “pero no tengo ninguna información contundente, solo sabemos que alguien se los llevó, no sé quién, y que de ahí desaparecieron”.

La tarde del 24 de diciembre de 2025, familiares, amigos y compañeros de los jóvenes bloquearon la costera Miguel Alemán, frente a la playa Papagayo, para exigir su aparición con vida.

La última vez que fueron vistos fue en playa Mimosa, donde también autoridades encontraron el vehículo de uno de ellos.

Antonio Cebrero dijo que lo último que supo fue “que mis muchachos fueron a divertirse a una playa. Allá en la playa Mimosa encontramos ya el vehículo; de ellos no se sabe nada”.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas indicó que la Fiscalía General de Justicia de Guerrero ya tiene avances sobre esta investigación, pero solo darán información a los familiares.

Alejandro García Solorio, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mencionó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno e instituciones están listos para realiza el operativo, en conjunto con las familias, y se va a trasladar una comisión de los padres para que se les dé toda la información que tiene Fiscalía sobre el caso.

En redes sociales circulan también las fichas de búsqueda, para que la población colabore con la localización de los tres jóvenes.

Con información de Isaac Flores y N+.

RMT