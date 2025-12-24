Temblor Hoy 24 de Diciembre 2025: Video del Momento en que Terremoto Sacude Taiwán en Nochebuena

Un fuerte sismo sacudió hoy, 24 de diciembre de 2025, Taiwán; aquí puedes ver el video del momento exacto en que ocurrió el terremoto, en pleno día de Nochebuena.

Las autoridades de Taiwan informaron que la intensidad máxima del sismo fue de nivel 5 en la escala local, por lo que se registraron fuertes sacudidas, que fueron percibidas en varios puntos, con potencial para provocar daños leves.

Video del momento del terremoto en Taiwán

Un terremoto de magnitud 6.1, en la escala Richter, sacudió hoy el este de Taiwán, con epicentro en el condado de Taitung, informó el Centro Meteorológico Central de la isla (CWA).

El sismo ocurrió a las 17:47 horas de este miércoles, sin que se registraran víctimas.

En el video se escuchan los gritos de la gente por el impacto del sismo y se observa cómo se movieron las lámparas, los muebles y los cuadros de las casas.

Video: Momento Exacto de Fuerte Sismo en Taiwán Hoy, 24 de Diciembre 2025

Taiwán se ubica entre las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes.

