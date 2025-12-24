¿Sentiste el Temblor Hoy? Magnitud y Epicentro de Sismos este 24 de Diciembre 2025

México en un país con gran actividad sísmica, por lo que todos los días se registran sismos, aunque no todos son perceptibles por la ciudadanía. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy, 24 de diciembre de 2025.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimiento telúricos, estos son los de mayor relevancia:

A las 1:55 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 12 km al oeste de Río Grande, Oaxaca.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 12 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX 24/12/25 01:55:38 Lat 16.03 Lon -97.54 Pf 17 km pic.twitter.com/9qBaaLw0XG — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 24, 2025

A las 4:00 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.3 a 140 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 140 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 24/12/25 04:00:13 Lat 14.19 Lon -93.35 Pf 3 km pic.twitter.com/TICsIzmOBJ — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 24, 2025

¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

Recuerda tener siempre lista tu mochila de emergencia, ya que es una herramienta decisiva en caso de un desastre natural y puede salvarte la vida. Esto es lo que debe contener:

Documentos importantes (también puedes hacer un respaldo digital), agenda de contactos con bolígrafo.

Alimentos no perecederos y agua.

Impermeable, bolsa hermética y cobijas térmicas.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos básicos.

Linterna y radio de pilas.

Cubrebocas, gel antibacterial, papel higiénico.

Silbato, encendedor y navaja.

Duplicado de llaves.

Dinero en efectivo.



