¿Cuándo Es la Primera Luna Llena de 2026? Fecha en que se Verá la Superluna de Lobo en México

El 2025 está a punto de terminar y con él se quedan las tres superlunas consecutivas que pudimos observar el octubre, noviembre y diciembre; pero el espectáculo astronómico no termina ahí, el 2026 trae una más, en enero, conocida como Luna llena de Lobo. Aquí te decimos en qué fecha se podrá ver, desde México.

¿Qué es la superluna?

La NASA (Agencia de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos) explica que la trayectoria de la Luna, alrededor de la Tierra, no es circular, sino elíptica, y por este motivo, el satélite natural de nuestro planeta a veces está más cerca y en otras ocasiones, más lejos.

Según la NASA, desde la Tierra vemos una superluna cuando la Luna se ubica en el punto más cercano a nuestro planeta, llamado perigeo.

El perigeo es cuando la Luna pasa más cerca de la Tierra, a una distancia de 363,300 kilómetros.

Y se llama apogeo es cuando está más lejos, a 405,500 kilómetros de distancia.

¿Cuándo es la primera superluna de 2026?

La primera Luna llena del próximo año se verá en todo su esplendor el sábado, 3 de enero de 2026, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), organismo que detalló que en esa fecha, el satélite natural de la Tierra estará a una distancia geocéntrica de 362,282 kilómetros, razón por la que se considera superluna.

Por la distancia que la Luna llena estará de la Tierra, desde México se podrá ver más grande y más brillosa.

Además, la primera Luna llena del año se le llama Luna de Lobo, según la tradición de los indígenas de colonias norteamericanas, al asociarla con los aullidos de estas manadas, en busca de alimento, que en esta temporada es escaso, por el invierno.

