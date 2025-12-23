¿Qué Pasaría si Material del Cometa Interestelar 3I/ATLAS Llega a la Tierra? Científico Explica

El 19 de diciembre de 2025, el tercer objeto que viene de otra galaxia, conocido popularmente como cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzó su punto más cercano a nuestro planeta. Ante ello, este evento astronómico despertó una duda: ¿existe la posibilidad de que algún material de este viajero espacial entre en contacto con nuestro mundo?.

Para contestar esta pregunta, el reconocido astrónomo de Harvard, Avi Loeb, analizó esta situación en su blog y ofreció respuestas basadas en la física y en las leyes del movimiento espacial.

En N+ te explicamos que pasaría si algún fragmento del cometa interestelar 3I/ATLAS llegara a la Tierra, según lo que dijo Loeb.

¿Qué es lo peligroso del material que está conformado el cometa interestelar 3I/ATLAS?

En primer lugar, surge una preocupación sobre la composición química de la pluma de gas que rodea al núcleo del cometa. Las observaciones de instrumentos avanzados, como el Telescopio Espacial Webb, confirman que esta nube contiene cianuro e hidrógeno de cianuro. De acuerdo con el científico, estas sustancias funcionan como gases venenosos; de hecho, tuvieron un uso bélico como armas químicas durante la Primera Guerra Mundial.

No obstante, el riesgo para la vida terrestre por estos gases es inexistente. El viento solar actúa como un escudo natural de gran eficacia. Este flujo constante de partículas que emite el Sol barre el gas del cometa interestelar 3I/ATLAS a una distancia de pocos millones de kilómetros del propio objeto. En consecuencia, esta "distancia de frenado" resulta mucho menor a los 55 millones de kilómetros que separan al cometa de la órbita de la Tierra. Por lo tanto, los gases nocivos nunca tocan nuestra atmósfera.

¿Qué pasa si el polvo y las partículas sólidas del cometa interestelar 3I/ATLAS llegan a la Tierra?

Por otro lado, las partículas de polvo de tamaño microscópico del cometa interestelar 3I/ATLAS enfrentan otros obstáculos físicos en su viaje. A decir de Loeb, la presión de la radiación solar las empuja fuera de su trayectoria original con una velocidad notable. En cambio, los fragmentos sólidos de mayor tamaño, como aquellos que superan un milímetro de diámetro, sí conservan su rumbo. Estos materiales poseen una masa suficiente para que el viento solar o la radiación no alteren su camino de forma significativa.

A pesar de esto, si estas partículas diminutas cruzan la trayectoria de la Tierra, el resultado para nosotros es inofensivo. La atmósfera de nuestro planeta funciona como un horno de protección natural. Cualquier objeto sólido menor a un metro de diámetro arde por completo debido a la fricción con el aire mucho antes de que toque el suelo. Este fenómeno es el mismo que crea las estrellas fugaces que vemos en el cielo nocturno.

¿Qué sucede con los fragmentos grandes y riesgo de impacto del cometa interestelar 3I/ATLAS y la Tierra?

En cuanto a los objetos con un tamaño superior a un metro, el riesgo es todavía menor debido a su escasez. Los fragmentos de estas dimensiones son extremadamente raros en la estela del cometa interestelar 3I/ATLAS. Según los cálculos sobre la pérdida de masa del cometa, existen menos de un millón de estos fragmentos grandes en todo el espacio cercano al objeto.

En este sentido, la probabilidad de que uno de ellos golpee la Tierra es “despreciable e insignificante”, según escribe Loeb. Incluso los fragmentos del cometa interestelar 3I/ATLAS más cercanos mantendrán una distancia de seguridad equivalente a diez veces el radio de nuestro planeta. Dicho de otra manera, estos objetos son restos naturales y no poseen sistemas de maniobra o propulsión tecnológica propia.

Un punto interesante del análisis de Loeb radica en la oportunidad científica que estos restos representan. Aunque el material no llegue a la superficie terrestre, los experimentos en el espacio podrían capturar estas muestras interestelares. Satélites específicos o la Estación Espacial Internacional podrían recolectar partículas de escala milimétrica en las capas altas de la atmósfera.

De acuerdo con el científico, un experimento de este tipo permitiría estudiar de cerca materia que proviene de otro sistema solar por primera vez en la historia.

En conclusión, el paso del cometa interestelar 3I/ATLAS representa un espectáculo para la ciencia y no una amenaza para la humanidad.

