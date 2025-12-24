Inicio Ciencia Espectacular Árbol de Navidad en el Espacio: NASA Explica Cómo se Formó

Espectacular Árbol de Navidad en el Espacio: NASA Explica Cómo se Formó

La NASA explica cómo se capturó la foto del enorme árbol de Navidad que iluminó el espacio

Árbol de Navidad en el espacio

Árbol de Navidad en el espacio. Foto: NASA

El Centro de Investigación Ames de la NASA publicó hoy, 24 de diciembre de 2025, una fotografía de un espectacular árbol de Navidad en el espacio; aquí te explicamos cómo se formó, según datos de la Agencia de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos.

Gran árbol de Navidad ilumina el espacio

En diciembre de 2024, la NASA publicó la imagen de un enorme árbol de Navidad que iluminó el espacio; dicha foto, fue retomada hoy por el Centro de Investigación Ames, con motivo de la Nochebuena.

Pero, ¿cómo se formó el espectacular árbol de Navidad es el espacio? La NASA explicó que se trata de una composición donde se observan cúmulo de estrellas identificados como NGC 602 y NGC 2264, ubicada esta última a unos 2,500 años luz del planeta Tierra.

La imagen del árbol de Navidad en el espacio fue publicada por la NASA el 17 de diciembre de 2024 y fue captada, en noviembre del año pasado, por el telescopio del astrofotógrafo Michael Clow, en Arizona, Estados Unidos, en combinación con datos del Observatorio de Rayos X Chandra.

En la foto, las estrellas se observan de color azul y blanco, rodeadas por remolinos de gas, que se pueden ver como si fueran las ramas del pino de Navidad, donde el verde representa la luz en el espectro visible.

Feliz Navidad desea la NASA 

Además, la NASA recordó hoy que por primera vez en la historia, los astronautas orbitaron la Luna en la Nochebuena de 1968, momento en el que tomaron una foto llamada “salida de la Tierra”.

Feliz Navidad y que Dios los bendiga a todos, a todos los que viven en esta buena Tierra

