“No Celebramos, Los Queremos en Casa”: Realizan Jornada por Personas Desaparecidas en Edomex

Los familiares de personas desaparecidas realizaron una protesta afuera de la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para exigir a las autoridades avances en las investigaciones, pues en Navidad no todos los hogares pueden celebrar, ya que hay sillas vacías. “Cuando nos desaparecen a un familiar, se nos acaba todo”, indican.

Este 24 de diciembre las familias y amigos de varias personas que desaparecieron en el Edomex, se reunieron en el estanque Las Golondrinas, frente a las instalaciones municipales.

Dejaron atrás los adornos navideños para colocar las fichas de búsqueda de sus seres queridos, mantas y cartulinas con mensajes de exigencia para volver a encontrarlos con vida.

¿Cómo fue la protesta de familiares de desaparecidos en Cuautitlán Izcalli?

La mamá de Jeshua Cisneros, joven de 18 años que desapareció hace unas semanas cuando regresaba a su casa en Cuautitlán, dijo que son miles las personas ausentes, por lo que las familias no vuelven a ser las mismas.

Cuando a nosotros nos desaparecen un hijo, una hija, un familiar a nosotros se nos acaba todo. Nos quitan todo, nos quitan cumpleaños, navidades, años nuevos, nos quitan la paz, nos quitan la calma

Durante la semana, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), familiares y amigos de Jeshua realizaron una nueva jornada de búsqueda para hallar algún indicio que los guíe hasta el paradero del estudiante; hasta el momento no hay más avances en la investigación.

También estuvieron presentes los seres queridos de Yesenia Carolina, una joven de 32 años de edad quien salió a comprar una pantalla el pasado 15 de noviembre y no volvió a casa junto a sus tres hijos. Su mamá, Gloria, exige justicia y pide dar con ella.

Hoy no vamos a hacer nada (por Navidad) porque falta mi hija en la casa, nos hace falta, es una silla vacía más en la casa

A la protesta también se unieron los hijos de Brian Adriel Caballero Rosales de 41 años de edad, quien en septiembre de 2025 le avisó a su familia que saldría a hacer un pago en inmediaciones de la colonia Infonavit Norte y ya no lo volvieron a ver.

Su hijo Brayan Caballero asegura que no han tenido avances en la investigación, por lo que piden que se aceleren las indagatorias, ya que cada día que no saben nada de él, es un tormento.

Para muchos es una carpeta más, pero para nosotros es un ser que nos importa y que no es lo mismo si él no está aquí

