Grecia Quiroz Recuerda a Carlos Manzo esta Navidad: "Se Siente Tan Fría Con Tu Ausencia"

Grecia Quiroz recordó a su esposo Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado durante un evento público, durante esta Navidad. La festividad, asegura, será triste y fría por su ausencia.

La actual presidenta municipal, expresó la tristeza que siente por no compartir estas fechas tan importantes con su familia completa, ya que siempre creyó que vería a sus hijos crecer junto a Manzo.

Está Navidad se siente tan fría con tu ausencia, jamás imaginé que tú nos hicieras falta un día

También señaló que aunque está siendo valiente y fuerte, “es imposible” no extrañarlo.

Sé que no quieres verme mal, pero es imposible no extrañarte, tu esencia, tu presencia me hace tanta falta

Grecia Quiroz aprovechó su mensaje para expresar lo mucho que ama a Carlos Manzo y señaló que se encargará de honrar su memoria por siempre.

Lo único que puedo decirte desde donde estés es que te amaré por siempre y honraré tu memoria por siempre

El mensaje lo acompañó con una fotografía familiar tomada el año pasado, cuando Carlos Manzo, Grecia Quiroz y sus dos pequeños, posan juntos frente a su árbol de Navidad.

¿Cuál es el deseo navideño de Grecia Quiroz para Uruapan, Michoacán?

Además de recordar a Carlos Manzo, Grecia Quiroz aprovechó el espacio para desearle sus mejores deseos a Uruapan, Michoacán y a todo México.

Mis mejores deseos, abracen a los suyos porque nunca sabrán cuándo será la última vez

También hizo un llamado para que durante las celebraciones navideñas no lancen disparos al aire.

No más pérdidas de vidas inocentes. ¡Que viva Carlos Manzo el hombre más fuerte y valiente!

