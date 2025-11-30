Vinculan a Proceso a Jaciel Antonio "N", "El Pelón", Reclutador de Homicidas de Carlos Manzo

El juez de control Ulises Sánchez Puga vinculó a proceso penal a Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado por autoridades federales como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a quien se le atribuye haber reclutado a los menores Fernando Josué “N” y Víctor Manuel “N”, este último identificado como el agresor del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. El juez determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de extorsión agravada.

Este domingo se llevó a cabo la continuación de la audiencia de vinculación, durante la cual el Ministerio Público ratificó la acusación contra el imputado. La Fiscalía recordó que el pasado 6 de noviembre, María Esther Aceves, madre de Fernando Josué “N”, denunció la desaparición de su hijo y señaló a Jaciel Antonio “N” de exigirle un pago de 5 mil pesos bajo el argumento de que había “rescatado” al menor tras sorprenderlo presuntamente vendiendo droga.

El punto de encuentro

El Ministerio Público sostuvo que Fernando Josué “N” y Víctor Manuel “N” se conocieron en el centro de rehabilitación “Renaciendo Uruapan”, donde ambos habrían sido reclutados por Jaciel Antonio “N”. Señaló además que la última vez que la madre vio con vida a su hijo fue cuando éste se encontraba en compañía del hoy imputado.

De acuerdo con la denuncia, el 5 de noviembre el menor envió un mensaje a su madre advirtiéndole que no pagara el dinero solicitado, pues se trataba de una extorsión. Desde ese momento, la mujer dejó de tener contacto con él. Fernando Josué “N” fue encontrado sin vida el 10 de noviembre, en un tramo de la carretera Uruapan–Paracho. El juez otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.



