¿Quiénes son "Los R"? Grupo Criminal en Michoacán Ligado al Asesinato de Carlos Manzo

El grupo de "Los R", ligado al asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, está vinculado con otros delitos en el estado de Michoacán, además de estar relacionado de manera directa con el homicidio del alcalde, según señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este domingo 30 de noviembre 2025.

En conferencia de prensa, el funcionario federal y el Gabinete de Seguridad, dieron a conocer que los avances del Plan Michoacán. Además, descartó que haya dinero del crimen organizado relacionado con la presidencia de Miss Universo.

Video: Harfuch Informó la Detención de 932 Personas en Operativos en Michoacán

¿Quiénes son los "R"?

Luego de la detención de Jorge Armando "N", "El Licenciado", se dio a conocer el vínculo del grupo de los "R" en el homicidio.

Sobre este grupo de "Los R", presuntamente liderado por los hermanos Álvarez, García Harfuch señaló este domingo que tienen influencia en varios municipios de Michoacán.

Estos sujetos tienen influencia en municipios de Michoacán, los tenemos vinculados y relacionados de manera directa con el homicidio del presidente municipal y con otros delitos

El "R1" y el "R2" son personajes ya conocidos en las estructuras criminales, pues desde hace más de una década se les señalaba por su relevancia en la estructura jerárquica del Cártel Jalisco Nueva Generación.

DMZ