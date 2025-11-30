Descarta García Harfuch Relación Entre Crimen Organizado y concurso Miss Universo 2025

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó que exista alguna relación entre el crimen organizado y el concurso de Miss Universo, luego de que surgieran versiones que sugerían un posible vínculo.

“No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, ni contamos con información que relacione este evento con las investigaciones en curso”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.

García Harfuch explicó que la investigación a la que se hizo referencia en algunos señalamientos derivó en la emisión de 13 órdenes de aprehensión, entre ellas la de una persona vinculada al caso identificado como copropietario de Miss Universo de nombre Raúl Rocha. Subrayó que estas acciones fueron resultado de un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, la Secretaría de Seguridad y demás instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

“El trabajo conjunto ha sido fundamental. Todas las dependencias involucradas aportaron información para sustentar esta investigación”, enfatizó.

El titular de la SSPC reiteró que no existe, hasta el momento, ningún elemento que conecte al certamen internacional con actividades ilícitas y pidió evitar especulaciones que puedan desinformar a la ciudadanía.

Agregó que las autoridades continuarán con las indagatorias correspondientes para garantizar que los procesos judiciales avancen con transparencia y rigor.

