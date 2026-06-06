Roban Vehículo con Dos Toneladas de Plástico y lo Recuperan en Dolores Hidalgo; Detienen a Dos

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) lograron la captura en la carretera de Dolores Hidalgo, Guanajuato, de dos hombres que aparentemente habían robado una camioneta con dos toneladas de plástico.

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Y es que de acuerdo a la dependencia de Seguridad, los hechos ocurrieron cuando los presuntos ladrones circulaban sobre el kilómetro 15 de la carretera San Diego de la Unión–Dolores Hidalgo, de Guanajuato.

En cierto momento integrantes de la Policía Estatal de Caminos (PEC) de la Secretaría de Seguridad y Paz, observaron que el conductor de esta camioneta circulaba al parecer a exceso de velocidad, hecho que llamó la atención de los uniformados.

Al lograr alcanzarlos, también notaron que los dos hombres tripulantes no portaban el cinturón de seguridad, hecho que provocó también que los elementos de Seguridad, les hicieran al alto, al mismo tiempo que pedían apoyo a los elementos de la FSPE.

Los hombres iban a bordo de una camioneta marca Ford, tipo plataforma, color blanco, a la cual le marcaron el alto con la finalidad de dar a conocer las infracciones que estaban infringiendo ambos tripulantes.

Detectan que la camioneta era robada y detienen a los tripulantes

Al comenzar con la inspección de rutina, los uniformados, detectaron inconsistencias en los documentos de identificación vehicular. Posteriormente, a través del Sistema Estatal C5i, se confirmó que la serie original correspondía a un vehículo con reporte de robo vigente, relacionado con una carpeta de investigación iniciada en el estado de Querétaro.

En ese momento, los agentes de seguridad, hicieron la detención de las dos personas identificadas como Giovani “N” e Isaí Emmanuel “N”, quienes tampoco pudieron acreditar la posesión legal de la carga transportada, consistente en tres costales de polietileno con un peso aproximado de 800 kilogramos cada uno.

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