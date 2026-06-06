Roban Vehículo con Dos Toneladas de Plástico y lo Recuperan en Dolores Hidalgo; Detienen a Dos

Autoridades de Seguridad de Guanajuato confirmaron que la camioneta tenía reporte de robo de Querétaro. Los uniformados detuvieron a dos hombres.

Los tripulantes fueron detenidos.Foto: FSPE

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Camioneta robada en Querétaro es recuperada en Guanajuato con dos toneladas de plástico. Dos detenidos.

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