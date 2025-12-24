¿Quién es Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, Absuelto Hoy del Delito de Secuestro?

Daniel Arizmendi, mejor conocido como "El Mochaorejas", porque mutilaba a sus víctimas para exigir elevada a sumas de dinero, obtuvo una resolución favorable en uno de los procesos penales iniciados en su contra, luego de que una jueza federal lo absolviera del delito de secuestro y declarara compurgada la pena que se le impuso por delincuencia organizada. ¿Quién es y cuál es su historial delictivo?

Según las autoridades, aunque Arizmendi fue absuelto porque una jueza consideró acreditada la existencia de una agrupación delictiva conformada por más de tres personas con el objetivo de cometer secuestros, por lo que le impuso una pena de ocho años de prisión.

Sin embargo, al llevar 25 años privado de la libertad, la sentencia fue declarada como ya cumplida. Pero ojo, porque esta resolución no significa que “El Mochaorejas” quedará en libertad, ya que permanece recluido en el penal de Durango.

Lo anterior, porque enfrenta otras condenas que en conjunto suman 250 años de prisión. Además, la FGR todavía puede impugnar la resolución que determinó la autoridad judicial.

¿Quién es “El Mochaorejas”?

Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, es un reconocido criminal quien era integrante de una banda de secuestradores de los 90 's. Su sobrenombre se originó en su modus operandi para con las víctimas, quienes eran principalmente empresarios o personas con alto nivel económico.

Debido a que usaba tijeras de pollero para mutilarles una oreja para enviarlas a sus familias con la finalidad de presionarlos para hacer el pago del rescate.

Según las investigaciones, “El Mochaorejas” actuaba en complicidad con su hermano, Aurelio Arizmendi y otras personas de su familia. Debido a que en aquella época el proceso de detención era distinto, el criminal declaró a medios que no sentía nada por las víctimas, ya que eso solo era “un negocio”.

No siento nada. Si volviera a nacer, a lo mejor haría lo mismo, pero con más cuidado para que no me pescaran, dijo a las autoridades

La detención de Daniel Arizmendi “El Mochaorejas” fue informada por el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, quien refirió que el sujeto fue detenido el 17 de agosto de 1998 en inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero y Naucalpan.

“El Mochaorejas” fue sorprendido cuando salía de una casa de seguridad. Al ver a los elementos de inteligencia y fuerzas especiales, no opuso resistencia.

Las autoridades confirmaron que un día antes de su captura, su banda había asesinado al empresario español Fernando Nieves Uribarri durante un intento de secuestro que no salió como en otras ocasiones.

Debido a que “El Mochaorejas” trabajó como policía, usaba sus conocimientos para evadir a las autoridades y tenía acceso a información en diversas corporaciones.

