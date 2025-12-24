Dan 20 Años de Prisión a 'El Valdo', de 'Los Chapitos', Participante en el 'Culiacanazo'

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria en contra de César Osvaldo Toledo Rodríguez, alias, “El Valdo”, por el delito de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión.

De acuerdo con las autoridades, al ahora sentenciado se le señala por formar parte de una organización criminal, en la que se encargaba de la operación logística para el tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos.

Fue detenido en abril de 2023, en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)

Luego, el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó las pruebas necesarias para obtener de un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora con residencia en Hermosillo.

La sentencia para César “El Valdo” es de 20 años de prisión por el delito mencionado, misma que deberá compurgar en el Centro Federal de Reinserción Social número 11 en Hermosillo, Sonora.

¿Quién es “El Valdo” de “Los Chapitos”?

César Osvaldo Toledo Rodríguez, alias, “El Valdo”, era una pieza clave para la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Este sujeto era considerado un hombre de confianza y operador de la organización bajo el mando de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Además, se le vincula con los hechos de violencia ocurridos en 2019, conocidos como “Cualiacanazo”, donde presuntamente participó activamente en las acciones para evitar la captura de Ovidio Guzmán.

