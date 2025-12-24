Matan a Balazos a Mujer en Estética de Naucalpan, Edomex, en la Víspera de Navidad

Una mujer murió luego de ser atacada a balazos al interior de una estética ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior del establecimiento localizado en inmediaciones de la colonia 10 de Abril de dicho municipio mexiquense.

Los testigos refirieron que el ataque armado ocurrió cuando la víctima de aproximadamente 30 años estaba en el negocio de belleza, cuando un sujeto presuntamente disparó en diversas ocasiones contra ella y posteriormente huyó del lugar.

Las detonaciones alertaron a los habitantes, quienes preparaban todo para celebrar la Navidad. Algunos familiares de la mujer, rápidamente acudieron al sitio y encontraron a la víctima gravemente lesionada; murió durante el traslado a un hospital.

¿Qué se sabe del responsable del ataque armado en una estética de Naucalpan?

Elementos de la Policía Municipal y del Ejército, acudieron a atender la emergencia en el local ubicado en el cruce de Miguel Velázquez y Benito Juárez, así como para llevar a cabo las primeras indagatorias.

Los vecinos refieren que el sujeto logró escapar, pero esperan que den pronto con su paradero, ya que hay diversas cámaras en los alrededores.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque, así como si la víctima había recibido alguna amenaza o agresión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya investiga el caso.

