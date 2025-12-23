Prisión Preventiva a Sujetos Detenidos con 37 Millones de Pesos en Naucalpan ¿De Qué los Acusan?

Este martes, 23 de diciembre de 2025, se realizó la audiencia inicial de dos sujetos, presuntos custodios, que fueron detenidos ayer en el municipio de Naucalpan, con 37 millones de pesos en efectivo y armas de fuego.

Cabe recordar que la detención se realizó sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Secretaría de la Defensa observaron una camioneta blindada.

Los agentes notaron que los ocupantes manipulaban objetos mientras avanzaban por la vialidad. Al percatarse de la presencia policial, los hombres arrojaron lo que llevaban hacia el asiento trasero. Los uniformados les marcaron el alto y les pidieron descender del vehículo para una revisión, pero la indicación fue ignorada en dos ocasiones.

¿De qué acusan a los detenidos?

Un juez de control del Edomex ordenó prisión preventiva para los dos detenidos, identificados como Iván 'N' y José 'N', de 37 y 53 años, respectivamente, quienes están acusados de:

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de traslado.

Cabe destacar que los custodios no pudieron acreditar la procedencia legal de los 37 millones de pesos en efectivo que trasladaban.

Con información de N+

