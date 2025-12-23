Así Detuvieron a los Dos Hombres que Traían 37 Millones de Pesos en Naucalpan; Traían Armas

Un operativo de seguridad en el municipio de Naucalpan, Estado de México, derivó en la detención de dos hombres que transportaban 37 millones de pesos en efectivo y armas de fuego, sin acreditar su legal posesión.

Sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Secretaría de la Defensa observaron una camioneta blindada.

Los agentes notaron que los ocupantes manipulaban objetos mientras avanzaban por la vialidad. Al percatarse de la presencia policial, los hombres arrojaron lo que llevaban hacia el asiento trasero. Los uniformados les marcaron el alto y les pidieron descender del vehículo para una revisión, pero la indicación fue ignorada en dos ocasiones.

En breve más información.

