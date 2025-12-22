¿Hasta Cuándo Habrá Alcoholímetro Todos los Días en CDMX? Este Día Termina Operativo

Con el objetivo de prevenir accidentes viales y proteger a la población durante las celebraciones de fin de año, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron el operativo Conduce Sin Alcohol, conocido como Alcoholímetro. En N+ te compartimos qué día termina.

La modalidad es las 24 horas, los siete días de la semana, como parte de las acciones por las fiestas decembrinas 2025. Buscan evitar que conductores manejen bajo los efectos del alcohol, especialmente en esta temporada de reuniones y festejos. En N+ anteriormente te contamos en dónde estarán los puntos de revisión en ¿Dónde Hay Alcoholímetro en CDMX? En Estos Puntos Está el Operativo en Fiestas Decembrinas.

¿Hasta cuándo estará activo el Alcoholímetro 24/7?

De acuerdo con el anuncio oficial, el operativo especial decembrino se mantendrá vigente hasta el 11 de enero de 2026, funcionará de manera ininterrumpida durante más de un mes, así que si vas a tomar no manejes. Durante este periodo, el Alcoholímetro estará presente todos los días y a cualquier hora, tanto en vialidades principales como en accesos y salidas de la capital.

El programa opera a través de más de 1,130 puntos de revisión, los cuales son móviles y rotativos, una estrategia diseñada para evitar que los conductores evadan los filtros. Además, el despliegue se concentra en:

Zonas con mayor incidencia histórica de accidentes.

Corredores viales de alta afluencia.

Entradas y salidas de la Ciudad de México, especialmente por el flujo de vacacionistas.

Diariamente participan alrededor de 500 elementos operativos, entre personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, médicos de la Secretaría de Salud, personal de movilidad y jueces cívicos.

