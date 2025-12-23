¿Cómo Está la Inflación en México? Lista de Productos que Más Subieron de Precio

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer hoy, 23 de diciembre de 2025, que la inflación en México cerró la primera quincena de diciembre con una variación anual de 3.72%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En N+ te decimos cómo está la inflación.

En el periodo, el índice avanzó 0.17% quincenal, lo cual refleja una moderación frente a 2024, cuando la inflación anual fue mayor de 0.42 %.

El INPC se ubicó en 143.057 puntos, lo que representó un incremento quincenal de 0.17% respecto a la anterior.

Durante la primera quincena de diciembre, los productos que más subieron fueron:

Transporte aéreo: más 38.25%.

Servicios turísticos en paquete: más 9.02%.

Tomate verde: más 10.69%.

Loncherías, fondas, torterías y taquerías: más 0.44%.

Electricidad: más 0.56%.

Leche pasteurizada y fresca: más 0.83%.

Azúcar: más 3.36%.

En breve más información.

FBPT