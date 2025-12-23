¿Cómo Está la Inflación en México? Lista de Productos que Más Subieron de Precio
El Inegi dio a conocer cómo se encuentra la inflación en México durante las primeras dos semanas de diciembre
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer hoy, 23 de diciembre de 2025, que la inflación en México cerró la primera quincena de diciembre con una variación anual de 3.72%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En N+ te decimos cómo está la inflación.
En el periodo, el índice avanzó 0.17% quincenal, lo cual refleja una moderación frente a 2024, cuando la inflación anual fue mayor de 0.42 %.
El INPC se ubicó en 143.057 puntos, lo que representó un incremento quincenal de 0.17% respecto a la anterior.
Durante la primera quincena de diciembre, los productos que más subieron fueron:
- Transporte aéreo: más 38.25%.
- Servicios turísticos en paquete: más 9.02%.
- Tomate verde: más 10.69%.
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías: más 0.44%.
- Electricidad: más 0.56%.
- Leche pasteurizada y fresca: más 0.83%.
- Azúcar: más 3.36%.
