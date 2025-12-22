Caen Dos Sujetos con 37 MDP en Efectivo y Armas en Naucalpan en Edomex

Dos hombres fueron detenidos en el municipio de Naucalpan, Estado de México, cuando trasladaban 37 millones de pesos en efectivo en una camioneta, sin poder explicar su procedencia.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que, durante un recorrido de vigilancia realizado en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa, se detuvo a dos hombres por su probable participación en los delitos de resistencia, portación, acopio y tráfico de armas prohibidas, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Detienen a Hombres en Camioneta Blindada en Lomas Verdes, Edomex; Llevaban 37 Millones de Pesos

¿Cómo se llevó a cabo la detención?

La detención se llevó a cabo cuando los hombres circulaban por la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre. Los elementos observaron que ambos, a bordo de una camioneta blindada, color gris, manipulaban objetos en su interior y, al notar la presencia policial, los arrojaron al asiento trasero en actitud sospechosa.

Ante esta situación, los policías les solicitaron detener su marcha y descender del vehículo para realizar una inspección; sin embargo, los ocupantes se negaron en dos ocasiones. A simple vista, los policías observaron en el interior de la unidad dos armas de fuego, una de ellas sin el permiso correspondiente para su legal portación, así como paquetes de dinero en efectivo, por lo que se solicitó el apoyo de una grúa para el traslado del vehículo ante el Ministerio Público.

Detención en Naucalpan. Foto: Fiscalía de Edomex

Ya en presencia de la autoridad ministerial y con su representante legal, se realizó la inspección, localizando dos armas de fuego cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y la suma de 37 millones de pesos en efectivo.

Los hombres, identificados como Iván “N” y José “N”, de 37 y 53 años, respectivamente, fueron detenidos, en tanto continúan las investigaciones correspondientes.

