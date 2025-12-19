Detienen a Hombre que Quería Ser Asesino Serial: Así Mató a Vendedora en Ecatepec

Policías municipales y estatales detuvieron en Ecatepec, Estado de México, a un hombre de 23 años de edad que presuntamente mató a una mujer porque su deseo era “ser asesino serial”, informó el Gobierno local.

En un comunicado difundido hoy, 19 de diciembre de 2025, detalló que el presunto feminicida fue aprehendido en la comunidad de Ampliación San José Xalostoc luego de una llamada de auxilio al C5.

Asesinato en Ecatepec

De acuerdo con la información oficial, un hombre alertó sobre gritos en una vivienda de la calle Astrónomos, por lo que policías municipales y estatales realizaron un operativo del mando unificado y se trasladaron al sitio.

Al llegar, vieron a un sujeto ensangrentado que salió corriendo de la casa. Mientras que en el interior localizaron a una mujer inconsciente en un cuarto de azotea, con múltiples heridas al parecer por arma blanca.

Elementos de una unidad médica de Protección Civil y Bomberos que acudieron al lugar certificaron que la víctima ya no tenía signos vitales, a causa de las puñaladas y a que se desangró.

Sujeto quería “ser asesino serial”.

El Gobierno de Ecatepec agregó que el sujeto, identificado como Jonathan “N”, manifestó que “era su deseo ser un asesino serial”, según las primeras versiones de los policías que se trasladaron al sitio.

El hombre, añadió, observó a una vendedora de cosméticos que fue a dejar mercancía al inmueble donde vivía, y entonces la engañó para que luego entrara a su casa.

Le dijo que le daría acceso a un programa social y que debía llenar unos documentos, y una vez dentro presuntamente la atacó en reiteradas ocasiones con un cuchillo.

Hermano de agresor alertó a la policía

Al escuchar gritos, el hermano del agresor se percató del ataque y avisó a la policía, de acuerdo con el comunicado.

Así, al acudir al sitio, los agentes detuvieron a Jonathan “N” y lo trasladaron a la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Tlalnepantla, donde se iniciaron las averiguaciones correspondientes.

