Retira 70 Mil Pesos y la Asaltan al Llegar a su Casa en Ecatepec: Así Fue el Robo

Una mujer fue asaltada en el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, después de haber retirado 70 mil pesos en efectivo de una sucursal bancaria, según informó el gobierno municipal hoy, 17 de diciembre de 2025.

Aquí te contamos cómo ocurrieron los hechos, ya que al parecer hubo complicidad del personal del banco, de acuerdo con un comunicado de las autoridades.

Así ocurrió el robo en Las Américas

Según las primeras investigaciones, la mujer acudió a una sucursal bancaria en el Centro Comercial Las Américas para retirar 70 mil pesos en efectivo; sin embargo, detectó comportamiento extraño de la cajera.

Cuando estaba a punto de llegar a su domicilio, recibió una llamada supuestamente de esa sucursal, pero en ese momento fue sorprendida por un sujeto que la llamó por su nombre y luego le arrebató el bolso con el efectivo, indicó el gobierno de Ecatepec.

En el asalto participaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, uno con casco azul y otro con casco negro.

Video: Asalto a Mujer en Las Américas de Ecatepec a Plena Luz del Día

Acompañamiento y denuncia de hechos

Ante el suceso, policías municipales acudieron a la avenida Ignacio Rayón para dar acompañamiento a la víctima y su familia, para que levantaran su denuncia de hechos.

Asimismo, implementaron recorridos en la zona para tratar de ubicar a los responsables, así como un operativo de persuasión para inhibir ilícitos en la zona.

“Efectivos de la Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales, Motopatrullas y de Fuerza de Tarea Marina, realizan patrullajes de vigilancia terrestre en la zona para identificar generadores de violencia, personas con actividades ilegales y vehículos sospechosos”, añadió la administración local.

Recomendaciones al retirar dinero

Pero además, llamó a los cuentahabientes a tomar medidas preventivas al realizar retiros en ventanilla, “ya que hay indicios de probable complicidad de empleados bancarios y supuestos usuarios”.

Específicamente, la dependencia recomendó:

Exigir al cajero que no mencione el monto de retiro.

de retiro. Observar a su alrededor si no hay personas sospechosas .

. En caso de detectar alguna situación de riesgo, pedir acompañamiento policial y comunicarse al Centro de Mando al 5551167428 al 32.

