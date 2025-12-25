¿Hay Contingencia Ambiental en CDMX Hoy 25 de Diciembre? Así Está la Calidad del Aire en Navidad

Luego del uso de pirotecnia por los festejos de Nochebuena y Navidad, la Ciudad de México amaneció con afectación en la calidad del aire; aquí te decimos si hoy, 25 de diciembre de 2025, hay contingencia ambiental, en CDMX.

CAMe alerta por posible contingencia ambiental

Previo a las fiestas de Navidad, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pidió a la población evitar quemar pirotecnia y prender fogatas, para proteger la salud y evitar contingencia ambiental atmosférica.

De acuerdo con la CAMe, entre diciembre y febrero, los contaminantes por partículas PM10 y PM2.5 “incrementan su concentración con respecto al resto del año, debido a las bajas temperaturas y la presencia de un mayor número de inversiones térmicas que favorecen su estancamiento y evitan su dispersión”.

La presencia de dichas partículas daña la salud de la población, principalmente la de los grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Síntomas por respirar aire contaminado: Irritación en ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza, reacciones alérgicas, infecciones en vías respiratorias superiores, infartos y agudización de asma y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Así está la calidad del aire en CDMX hoy

En general, la calidad del aire es mala en la Ciudad de México y en los municipios aledaños de Estado de México, según el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico.

Calidad del aire a las 09:00 horas

En el reporte de las 09:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que ya eran 9 alcaldías de CDMX con mala calidad del aire:

Tlalpan.

Benito Juárez.

Azcapotzalco.

Coyoacán.

Gustavo A. Madero.

Venustiano Carranza.

Álvaro Obregón.

Iztapalapa.

Coyoacán.

Alcaldías con buena calidad del aire a las 09:00 horas:

Cuajimalpa.

Cuauhtémoc.

Miguel Hidalgo.

Municipios de Estado de México con mala calidad del aire a las 09:00 horas:

Nezahualcóyotl.

Tlalnepantla.

Tultitlán.

Coacalco.

Calidad del aire a las 08:00 horas

En el informe de las 08:00 horas, solo tres alcaldías de CDMX registraron buena calidad del aire:

Cuajimalpa.

Cuauhtémoc.

Miguel HIdalgo.

En el resto del territorio capitalino, la calidad del aire es de aceptable a mayormente mala.

Alcaldías con calidad de aire aceptable:

Tlalpan.

Álvaro Obregón.

Alcaldías con mala calidad del aire:

Benito Juárez.

Azcapotzalco.

Coyoacán.

Gustavo A. Madero (GAM).

Venustiano Carranza.

Iztapalapa.

Coyoacán.

Municipios de Estado de México con mala calidad del aire:

Nezahualcóyotl.

Tlalnepantla.

Tultitlán.

Coacalco.

