¿Hay Contingencia Ambiental en CDMX Hoy 25 de Diciembre? Así Está la Calidad del Aire en Navidad
Aquí te decimos cómo está la calidad del aire en Ciudad de México, esta Navidad
Luego del uso de pirotecnia por los festejos de Nochebuena y Navidad, la Ciudad de México amaneció con afectación en la calidad del aire; aquí te decimos si hoy, 25 de diciembre de 2025, hay contingencia ambiental, en CDMX.
CAMe alerta por posible contingencia ambiental
- Previo a las fiestas de Navidad, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pidió a la población evitar quemar pirotecnia y prender fogatas, para proteger la salud y evitar contingencia ambiental atmosférica.
- De acuerdo con la CAMe, entre diciembre y febrero, los contaminantes por partículas PM10 y PM2.5 “incrementan su concentración con respecto al resto del año, debido a las bajas temperaturas y la presencia de un mayor número de inversiones térmicas que favorecen su estancamiento y evitan su dispersión”.
- La presencia de dichas partículas daña la salud de la población, principalmente la de los grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
- Síntomas por respirar aire contaminado: Irritación en ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza, reacciones alérgicas, infecciones en vías respiratorias superiores, infartos y agudización de asma y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Así está la calidad del aire en CDMX hoy
En general, la calidad del aire es mala en la Ciudad de México y en los municipios aledaños de Estado de México, según el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico.
Calidad del aire a las 09:00 horas
En el reporte de las 09:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que ya eran 9 alcaldías de CDMX con mala calidad del aire:
- Tlalpan.
- Benito Juárez.
- Azcapotzalco.
- Coyoacán.
- Gustavo A. Madero.
- Venustiano Carranza.
- Álvaro Obregón.
- Iztapalapa.
- Coyoacán.
Alcaldías con buena calidad del aire a las 09:00 horas:
- Cuajimalpa.
- Cuauhtémoc.
- Miguel Hidalgo.
Municipios de Estado de México con mala calidad del aire a las 09:00 horas:
- Nezahualcóyotl.
- Tlalnepantla.
- Tultitlán.
- Coacalco.
Calidad del aire a las 08:00 horas
En el informe de las 08:00 horas, solo tres alcaldías de CDMX registraron buena calidad del aire:
- Cuajimalpa.
- Cuauhtémoc.
- Miguel HIdalgo.
En el resto del territorio capitalino, la calidad del aire es de aceptable a mayormente mala.
Alcaldías con calidad de aire aceptable:
- Tlalpan.
- Álvaro Obregón.
Alcaldías con mala calidad del aire:
- Benito Juárez.
- Azcapotzalco.
- Coyoacán.
- Gustavo A. Madero (GAM).
- Venustiano Carranza.
- Iztapalapa.
- Coyoacán.
Municipios de Estado de México con mala calidad del aire:
- Nezahualcóyotl.
- Tlalnepantla.
- Tultitlán.
- Coacalco.
