Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por Partículas Suspendidas en el Edomex

Este jueves, 25 de diciembre de 2025, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México activó la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas suspendidas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

La medida se implementó después de que a las 11:00 horas se registraran valores máximos de 84 y 82 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de concentración de partículas PM2.5 en las estaciones de monitoreo de Almoloya de Juárez y Xonacatlán, ubicadas en los municipios del mismo nombre.

¿Qué causó la contingencia?

Durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 de diciembre de 2025 se registraron concentraciones elevadas de PM10 y PM2.5. Según el comunicado, esto derivó de eventos extraordinarios como fogatas y quema de pirotecnia propias de las festividades decembrinas, sumado a la presencia de inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de contaminantes.

La activación de las acciones en Fase I se realizó en cumplimiento al Acuerdo por el que se establece el Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, publicado el 31 de octubre de 2025 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

Esto recomiendan las autoridades ante la contingencia ambiental en el Edomex

Las autoridades emitieron recomendaciones dirigidas a la población, particularmente a personas sensibles, para que permanezcan en espacios interiores. Se sugiere evitar las quemas a cielo abierto y posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados. Adicionalmente, se recomienda realizar barrido húmedo de calles.

La dependencia estatal exhortó a la población a no quemar llantas ni realizar fogatas, así como disminuir el uso de chimeneas, carbón, leña y pirotecnia. Se recomienda evitar actividades al aire libre, usar cubrebocas en caso de salir a la calle, reducir el uso del vehículo y acudir al médico si se presentan molestias en ojos, garganta o nariz.

Restricciones vehiculares para el 26 de diciembre

A partir del viernes 26 de diciembre deberán suspender su circulación en horario de 5:00 a 22:00 horas todos los vehículos con holograma de verificación "2", los vehículos con holograma "1" cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, y los vehículos con holograma "0" y "00" con engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

También se aplicará restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non.

Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, excepto aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo.

Las unidades que no porten hologramas de verificación, como vehículos antiguos, demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, tienen la misma restricción que los vehículos con holograma 2. Los taxis podrán circular de 5:00 a 10:00 horas los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

¿Hay exenciones a las restricciones?

Quedan exentos de las restricciones los vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento, así como vehículos de servicios urbanos destinados a emergencias médicas, salud, seguridad pública, servicios de agua potable, bomberos, rescate, protección civil y vigilancia ambiental.

También están exentos vehículos de transporte escolar y de personal que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes, vehículos para cortejos fúnebres, vehículos para personas con discapacidad permanente que cuenten con constancia tipo "D", y transporte de residuos y materiales peligrosos con autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles.

Medidas en servicios e industria

Se suspenderán actividades de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras, con excepción de los rellenos sanitarios. Toda actividad de explotación de bancos de materiales pétreos quedará suspendida, así como actividades en establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.

Las fuentes fijas de la industria manufacturera ubicada en la entidad que tengan equipos de combustión, procesos o actividades que generen partículas deberán reducir 40 por ciento de sus emisiones. Se suspenderán actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales, así como las actividades de las concreteras (fijas o móviles) que no cuenten con equipo de control de emisiones.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible sugiere a la población estar atenta sobre la calidad del aire, además se emitirá a las 15:00 y 20:00 horas una actualización sobre la vigencia de las restricciones, de conformidad con el Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en las ZMVT y ZMST.

