Incendio en Iztapalapa Hoy: Fuego Consume Casa y Mueren 2 Personas en San Miguel Teotongo

El incendio se registró en un inmueble ubicado en la Avenida Unión de Colonos, al cruce con Avenida de las Torres, en la alcaldía Iztapalapa

Incendio consume una casa en Iztapalapa

Incendio consume una casa en Iztapalapa. Foto: N+

Un fuerte incendio consumió una casa hoy, 25 de diciembre de 2025, en la colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX); por esta tragedia, dos personas murieron y una resultó lesionada.

El incendio se registró en un inmueble ubicado en la Avenida Unión de Colonos, al cruce con Avenida de las Torres.

Cuerpos de rescate y servicios periciales acudieron al lugar del incendio, que ya fue sofocado, para realizar las investigaciones correspondientes y levantar los cuerpos de las víctimas.

Video: Incendio en Casa en Iztapalapa, CDMX, Deja Dos Muertos y Un Lesionado

Personas fallecidas son mujeres

La Secretaría de gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de Ciudad de México informó que las dos personas que murieron por el incendio son mujeres y que elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron a otra femenina, de 49 años de edad.

Las autoridades detallaron que el fuego se originó en una papelería, en la planta baja del inmueble, en la colonia San Miguel Teotongo.

Mapa de la zona del incendio, en Iztapalapa

