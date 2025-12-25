Este jueves, 25 de diciembre de 2025, se registró un aparatoso accidente en la calzada San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, un taxi volcó en calzada San Antonio Abad al cruce con José T. Cuellar de dicha alcaldía, el saldo del accidente es de al menos un muerto.

Al menos una persona murió en una volcadura sobre San Antonio Abad. Servicios de emergencia laboran en la zona.



Taxista pedía ayuda, decía que tenía animales en el cuerpo

Testigos refieren que el vehículo se impactó contra una luminaria, rebotó con una palmera y finalmente el taxi quedó volcado; presuntamente era conducida a exceso de velocidad.

Un ciclista que pasaba por la zona refirió al equipo de N+ que el taxista se detuvo metros antes del accidente, en Pino Suárez, para pedir ayuda ya que decía que tenía animales en el cuerpo. Conductores que pasaban por la zona captaron el momento en que la víctima bajó de su unidad y se tocaba y golpeaba el cuerpo.

Cuerpos de emergencia rescataron con vida a un perrito que estaba prensado al interior del taxi. Fue trasladado a la estación central de los Bomberos para una revisión médica.

Foto: N+

Se registran cortes a la circulación en la zona, por la presencia de equipos de emergencia.

Con información de N+

